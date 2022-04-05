張惠妹（阿妹）的「ASMR世界巡迴演唱會」台北場5日第4場，也是連假的最後一天，今晚開唱沒多久，阿妹向滿場1.1萬名觀眾打招呼：「昨天休息1天，你們有沒有試過連3天很嗨，然後隔天全身痛、腰酸背痛，我早上爬不起來，但知道你們都會到，所以我非常有力量，你們就是能讓我再往前衝。」全場一同嗨唱〈好膽你就來〉後，阿妹笑虧歌迷：「你們的聲音真的太強大了，希望你們明天上班也有這樣的聲音、精神，我祝你們明天酸痛、我祝你們明天沙啞。」

阿妹相隔7年回歸，心疼歌迷等待多年「如果有小孩都念小學了」，也擔心大家有沒有謹慎防疫，「疫情期間開演唱會我們都很緊張，但又很想大家來到現場，很盡情、很開心地回去，所以口罩要戴好，保護自己也保護別人」，並感謝大家忍受戴口罩的不舒服感，「大家都說戴久了會溼溼的，上半部是眼淚，下半是口水及呼出的氣」。

此次曲目早從8個月前開始挑選，阿妹每天還會挑2首情歌獻唱，經紀人陳鎮川笑稱情歌段落堪稱「團隊許願橋段」，演唱會籌備時先從團隊許願的歌單裡挑出10首，每一首都練完、準備好，阿妹還開玩笑問樂手們「會不會覺得為什麼要練這麼多歌」？陳鎮川建議歌迷如果有遺珠之憾可以到版上留言，「阿妹真的會看」。一連4場，阿妹的媽媽、男友Sam等台東家人都愛相隨，今同樣吸引眾星友朝聖，包括徐佳瑩、蕭煌奇、曾莞婷、ØZI及林柏宏等人。