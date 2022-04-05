1名女網友今（5）清明節陪婆家掃墓，來不及中午回到家煮飯，沒想到大姑竟當場打來飆罵她與婆婆，她則不滿大姑全是婆婆寵出來的，也在旁罵婆婆活該，沒想到丈夫與公公見狀開始痛罵她，她則怒說「我有說錯嗎？自己寵的怪誰啊？」其他網友則認為她不該在旁幸災樂禍。

該女網友在爆料公社「匿名公社」發文，他的大姑今年因為不想要幫婆家掃墓，跑回來娘家，還跟母親說自己已經嫁出去了，不能跟著拜祖先，原PO的婆婆當時就有說中午可能會趕不回來，大姑也同意，結果中午時間一到，大姑就直接打電話給原PO罵說沒準備午餐，原PO發文痛罵「都快40了自己弄午餐很難嗎？」

她陪婆家掃墓，來不及中午回到家，沒想到大姑飆罵她與婆婆，她則不滿大姑全是婆婆寵出來的，也在旁罵婆婆活該，丈夫與公公見狀則痛罵她。（翻攝自爆料公社「匿名公社」）

該女網友說，她的婆婆也被自己的女兒、她的大姑罵，而她只回婆婆「活該，誰寵的誰負責」，結果她的公公與丈夫則不斷罵她，讓她相當不滿「我有說錯嗎？自己寵的怪誰啊？我也沒有很想住在婆家好嗎？現在有誰結婚還跟婆婆住的，罵我不懂感恩是怎樣？」

其他網友紛紛留言「婆婆被罵，暗爽在心裡就好，多嘴的結果就是變成箭靶，下次記住了」、「媳婦永遠是外人、婆婆寵她的女兒（就算嫁出去了）當媳婦的只能在旁看不能出聲的」、「打電話叫大姑的婆婆跟老公，請他們來煮，鬧大一點」、「婆婆被她的女兒罵，妳在旁邊幸災樂禍，這麼不長眼，不罵妳罵誰」、「直接叫妳婆婆馬上回家煮給她吃啊，妳不要管，也是妳婆婆寵的」。