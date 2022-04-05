中央氣象局表示，明晚(6日)至周四(7日) 有一波冷空氣南下，氣溫稍降、水氣增加，周五(8日)起至下周日(10日)，氣溫越來越暖，西半部高溫可達30度以上。氣象粉專《天氣風險》指出，周末菲律賓東方海面可能有熱帶性低氣壓甚至颱風出現，往西走或往北走機率較高，影響台灣的機會偏低。

4/6(三)晚至4/7 (四) 有波弱冷空氣南下，東半部偶有短暫雨。(圖/氣象局)

明天(6日)大環境轉為東北風，迎風面的基隆北海岸及東半部地區降雨機率稍微提高，晚間起水氣增加，基隆北海岸及宜蘭地區降雨變得較為廣泛，雨勢也比較明顯，北部山區及花蓮、台東地區也容易下雨，但雨區比較局部，西半部地區則為多雲到晴，午後在中南部山區有零星的短暫陣雨。

氣溫方面，各地夜晚至清晨低溫，北台灣約15、16度左右，其他地區大多在17、18度附近，中南部有機會出現接近30度左右的高溫，日夜溫差較大，北部及東半部高溫約23、24度左右。

周四(7日)東北季風稍增強，迎風面高溫下降1至2度，低溫變化不大；降雨方面，基隆北海岸、東北部及東部地區有短暫雨，北部山區及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周四(7日)起南海至菲律賓東方海面轉為大低壓帶環境，當中有利熱帶系統發展，是否有熱帶性低氣壓或颱風形成，氣象局將持續觀察。《天氣風險》指出，周末在菲律賓附近或其以東的熱帶洋面上可能有較明顯的擾動出現，依照目前的預報來看，即使有熱帶性低氣壓甚至颱風出現，影響台灣天氣的機會也偏低。

周五(8日)東北季風減弱，周五至下周二(8日至12日)台灣附近為偏東風，並逐步轉為偏東南風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，溫度以逐日回升的趨勢為主。

13日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；14日、15日東北季風南下，各地天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。