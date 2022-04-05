行政院近期拋出「新台灣模式」防疫策略，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，是維持正常生活，同時積極防疫。台北市長柯文哲今(5日)對陳時中開砲，直言「講到防疫，我們絕對比他更懂」，陳則回應：「他懂最好，我不是說他不懂，懂最好，趕快做。」口舌之爭引發網友熱議，紛喊要陳「下來」，「讓柯上去做」。

針對柯文哲所說的「我們絕對比他（陳時中）更懂」，陳時中今被媒體詢問時回應，「他懂最好，我不是說他不懂，懂最好，趕快做」，語畢，陳時中再度強調，沒有說柯文哲不懂，他絕對沒有這個意思，只是講過很多次了，內文不知道的話，可以行文來溝通。

此事也在PTT上引發網友熱議，對陳時中喊話「那就給柯接管指揮中心，你快去選市長」、「柯P在這塊上面還是比較專業」、「柯是真的強」、「柯又不是中央，阿中好歹也先明確個標」、「那柯文哲當指揮囉」、「防疫方面，柯文哲真的比牙醫強多了」、「陳時中還是滾下來，讓柯文哲當好了，有夠廢XDDD還有臉叫人趕快做」、「喔~那你滾下來，讓柯上去做啊，反正你不是要選台北市長？」

還有些網友開酸，「這有夠弱的…多練練再來」、「那你下來啊」、「中央在那邊放鬆管制，鍋給地方背」、「牙醫不懂就下去，別在那邊裝懂」、「牙醫嗆台大醫科」、「不敢扛，只會說趕快做，打模糊戰」、「全國的醫生那麼多，不知道怎麼想」。