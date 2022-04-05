MC HotDog（熱狗）將在6月發新專輯《姚中二》，近來釋出新單曲〈他們根本不是Rapper〉，歌詞中霸氣怒嗆，「你的歌和人都太破拜託快點去亡羊補牢」、「我說都是廢物在座的每一位」，大膽開砲替網友發聲，甚至讓好友瘦子（E.SO）躺著也中槍，讓瘦子幽默說，「熱狗說我不是就不是。」

熱狗提及，某天在公司開專輯前置會議，正好遇到瘦子來探班，一聽到熱狗新歌，瘦子直呼：「太屌！完全不覺得兇，剛好而已，很像熱狗早期的感覺。」聽到熱狗新歌歌名的想法？瘦子表示，「如果熱狗說你們都不是rapper，你們哪一個rapper敢說話？他說不是你就不是。」

熱狗一聽到瘦子的感想，馬上神回覆，形容瘦子現在本來就不是rapper，「他是一個全方位的藝人、大明星，他自己知道要什麼、想走什麼路，無所謂，每個人都有自己的規劃。」

熱狗先前飛往大陸工作，原定3月底開始錄影，卻因疫情影響被迫停工到4月中，目前居家防疫，他每天都在寫歌、滑手機及睡覺，加上大陸防疫謹慎，他坦言完全不能出門，只有做核酸檢測會短暫外出，將視疫情狀況來決定是否要繼續留下工作、或回台灣宣傳新作。

他將在10日歡慶44歲生日，直言沒有慶祝的計畫，打趣說，「我沒有在過生日，自從不能去夜店喝爛醉就不想過生日。」至於女友、女兒有送生日禮物？他甜蜜：「女兒不需要送我禮物，她本身就是個最大的禮物，看到她我就很開心。」

熱狗（左）日前拍攝新歌MV，邀來性感辣妹合作，模樣吸睛。（本色音樂提供）

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