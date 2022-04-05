桃園市案24605和新竹市確診者案24610，2日在竹北市黑帶忍者運動館有足跡，收到細胞簡訊者做PCR檢測後，十興國小有2名學生確診，教育局5日晚間緊急通知十興國小6日全校停課10天至11日，將安排全校2千多名師生採檢，竹北1補習班同樣停課10天。另有外籍老師確診，竹北1國小一個班級和1所幼兒園預防性停課1天。