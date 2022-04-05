竹縣十興國小深夜爆2生確診 逾2千名師生急採檢 21:582022/04/05 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育局5日晚間緊急通知十興國小6日全校停課10天至11日。(翻攝自Google map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市案24605和新竹市確診者案24610，2日在竹北市黑帶忍者運動館有足跡，收到細胞簡訊者做PCR檢測後，十興國小有2名學生確診，教育局5日晚間緊急通知十興國小6日全校停課10天至11日，將安排全校2千多名師生採檢，竹北1補習班同樣停課10天。另有外籍老師確診，竹北1國小一個班級和1所幼兒園預防性停課1天。 桃園增3校停課 舞蹈老師案2小學生確診 開南大學1染疫 宜蘭凱旋國小陰轉陽＋1 新月廣場有確診足跡急清消 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #十興國小 #10天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市大天母校區傳1生確診 聯醫進駐篩檢300名師生 13:052022/04/01 生活 北投某國小驚傳至少2生確診 全校緊急停課至11日 20:312022/04/05 生活 板橋海山國小學生確診 該班停課10天 中和也爆一家3口染疫 11:262022/03/31 生活 林為洲表態參選竹北市長 地方解讀 蹲點展望大新竹 04:102022/04/04 政治要聞 南港高工爆確診 至少2師生染疫 停止實體授課至4／11 20:062022/04/03 生活 三峽某國小師染疫 擴及3校17師生 04:102022/04/03 生活新聞 東吳大學1生確診 校方急公布足跡 11:122022/04/02 生活 宜蘭舞蹈教室6學童染疫 女童家長隱瞞疫調恐罰30萬 16:262022/04/02 生活 桃園校園再爆學生3確診 今天已知有8人染疫 12:432022/04/01 生活 本土個案激增 黃偉哲揭防疫不升級關鍵 17:512022/04/05 生活 校園疫情爆炸！桃園4校再增確診 中原大學全校停課10天 18:262022/03/31 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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