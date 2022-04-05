一名網友在臉書PO「靈猴上樹」嘿咻姿勢，引發網友暴動稱「難怪古人說，習武下盤要穩」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

有名網友在臉書分享1種「特殊嘿咻」姿勢「靈猴上樹」，讓網友紛紛稱奇「這招不得了」；其姿勢指男生須一腿上踢定住不動，女抱掛其腿後，猶如「猿猴」一般，書籍中也指出，男生如果使用這姿勢，必須將腿練至「五趾抓地，落地如樹生根」，也因此許多網友笑翻「難怪古人說，習武下盤要穩」。

現今社會性觀念漸漸開放，「嘿咻」姿勢也出現許多種變化，最一般可知的是男上女下「傳教士體位」，另外還有女上男下的「觀音坐蓮」姿勢，女前男後的「老漢推車」體位，甚至是男將女抱起來的「火車便當」姿勢。

有位網友在書籍上發現1種特殊「嘿咻」姿勢「靈猴上樹」，也將它PO在臉書社團「爆廢公社二館」，書籍上對這姿勢的敘述是「男一腿上踢定住不動，女抱掛其腿如猿猴般『自行抽動』」，書籍才解釋使用這姿勢，男生必須將腿練至「五趾抓地，落地如樹生根」，亦表示男生下盤需非常穩固如樹根一般；如此特殊姿勢讓原PO在貼文表示「這招會不會太猛」。

貼文一出，引發大批網友「性致大增」表示「這招不得了」、「警告！有體重限制」、「哪裡有賣」、「那也要交得到小隻馬啊！不然你等著猩猩斷根」、「這個作者到底吃了什麼」、「竟然可以認真的看完內容」、「難怪古人說，習武下盤要穩」。