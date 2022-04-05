國民黨台北市議員羅智強原要在2日宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫電話，談了近3小時後臨時喊卡。國民黨台北市議員徐巧芯3日爆料，朱對羅說：「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你。」今(5日)更有消息傳出，朱是要羅「選新竹市長」；國民黨對此重申，「大局為重，不放話、不回應」。
據《自由時報》、民視5日報導，有桃園地方人士指出，朱立倫當天去電是給羅智強其他參選選項，明確指出是「新竹市長」，因為目前國民黨在新竹市尚未提名人選；而羅看似有心動，才取消宣布參選桃園市長的記者會。
地方知情人士亦指出，國民黨秘書長黃健庭日前徵詢羅智強意見時，僅端出高雄市、新竹市選項，但羅認為高雄在地人士反對他選高雄，因此沒意願。對於羅智強是否仍會參選桃園市長，知情人士認為，綜合近期跡象顯示，羅堅持參選桃園市長的機會仍不小。
對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，沒聽聞相關說法，沒有回應。但他也補充，電話通話相關內容，朱立倫今上午受訪已給出相關回應，一切以黨的團結、勝選等大局為重，不放話、不回應。
針對下一步動向，羅智強近日並未受訪，也未對媒體發言，相關說法仍待羅智強進一步說明。
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