今年39歲的美國前成人片男優Joshua Broome（布姆）曾拍過上千部作品，賺進破百萬美元的高收入（約台幣2800萬），卻為此感到羞愧，從業6年後無預警引退。現在已離開暗黑圈10年的布姆，轉換跑道當起牧師，且還有美滿的家庭，回顧過往的經歷，他直言：「色情太危險、太有害」。

布姆20初歲時，搬到好萊塢追尋演員的夢想，在餐廳工作的期間，被幾名女性友人介紹到色情業，聲稱先拍謎片增加曝光度，未來更有機會當電影明星，布姆不假思索地答應了，當年正值血氣方剛的23歲，每個月至少拍攝10幾場戲，賺進超過1百萬美元（約台幣2800萬）的豐厚收入，躍升一線男優。

名利雙收的布姆，日子反而過得悶悶不樂，他表示當時誤信賺大錢就會開心的謊言，「我去遍所有想去的地方，我試過各種能想像到的性愛，但一旦我擁有這一切，我的生活就分崩離析，因為它放大了我內心的悲傷和空虛。」

布姆拍了6年後，決定停止繼續拍謎片，2012年無預警宣布引退，「我的成人事業已告一段落了……我還想表明，我不是、也從來不是同性戀，我只是一位成人表演者。我引退不是因為什麼特定原因，而是我該持續向前了。」由於太突然，震撼當時的業界人士。

雖然離開成人界，但布姆短時間內難以走出內心的黑暗面，甚至罹患憂鬱症，常常覺得自我羞恥，在健身房工作時總是拚命隱瞞過去的職業。2014年他邂逅當時還是女友的老婆霍普（Hope），鼓起勇氣坦白過往後，霍普非但接受，還帶領他上教堂，布姆因此從宗教中得到力量，逐漸轉職為牧師，在全國各地傳遞信仰，而他也在2016年迎娶霍普，兩人生下3個孩子，共組美滿的家庭。

布姆回憶當過男優的過往，直言：「色情太危險、太有害」他拿自己轉行的故事勉勵大家，改變人生的道路永遠不嫌太晚，「你可以讓你的過去主宰你，或者你可以控制並主宰自己的過去。」

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