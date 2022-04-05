阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）的「ASMR世界巡迴演唱會」台北場5日第4場，也是清明連假的最後一天，中場1.1萬名觀眾一同嗨唱〈好膽你就來〉後，聲音大到震耳欲聾，阿妹笑虧歌迷：「你們的聲音真的太強大了，希望你們明天上班也有這樣的聲音、精神，我祝你們明天酸痛、我祝你們明天沙啞。」

相隔7年回歸，阿妹心疼歌迷等待多年「如果有小孩都念小學了」，也擔心大家有沒有謹慎防疫，「疫情期間開演唱會我們都很緊張，但又很想大家來到現場，很盡情、很開心地回去，所以口罩要戴好，保護自己也保護別人」，並感謝大家忍受戴口罩的不舒服感，「大家都說戴久了會溼溼的，上半部是眼淚，下半是口水及呼出的氣」。

今晚滿場觀眾繼續貫徹「稻草人」禁止跳動精神，壓軸曲〈三天三夜〉以腳尖蹲點動作取代跳動，前面3場演出的場館震動值都安全過關，讓主辦單位相當欣慰，也有歌迷留言：「回家後膝蓋很痛，但是很值得。」一連4場，阿妹的媽媽及男友Sam都愛相隨，今同樣吸引眾星友朝聖，包括徐佳瑩、蕭煌奇、曾莞婷、ØZI及林柏宏等人。