AV女優吳夢夢日前接受BBC專訪，BBC稱她是台灣第一女優，對此AV導演圤智雨表達不認同，他說吳夢夢算是台灣最早接受媒體訪問的女優，但就演技、外型、作品等面相來說，此封號還有其他人選；女優孟若羽也說，吳夢夢待人親切，和另1名女優娃娃都是她欣賞的對象，「台灣第一女優」真的很難選。

圤智雨認為BBC寫吳夢夢是台灣第一女優他不認同，他認為吳夢夢是最懂社群互動的女優，因為她有在玩PTT，也可以是台灣第1個公開訪問的女優，但「台灣第一」對她太沉重了、壓力也大，「如果說台灣曝光量最高女優我會說是孟若羽，如果說銷量最高最好的女優我會說是娃娃，如果說台灣最早接受媒體訪問的我會說是吳夢夢，如果說台灣最犧牲小我的女優那我會說是苡若」。

圤智雨認為吳夢夢是最懂社群互動的女優，因為她有在玩PTT，也是台灣第1個比較公開訪問的女優，但台灣第一對她太沉重了、壓力也蠻大。（翻攝自臉書）

圤智雨說，吳夢夢相比孟若羽和娃娃來說，對於觀眾所付出的努力還不夠，像是娃娃有做胸部、牙齒，或是讓皮膚變好，孟若羽則是減重不少；此外吳夢夢都是跟男友拍片，會造成拍片類型不夠多元，銷量與片商角度會越來越差，還有吳夢夢也不常上節目宣傳，曝光度不夠，演技也不如娃娃；對此，吳夢夢回應「台灣第一」一直是她的目標，她還有很多進步空間，謝謝圤導指教。

孟若羽也在臉書發文稱讚娃娃，她說娃娃在AV界很久，不過出名時間在這2、3年，不但長得漂亮，為人也相當親民，而吳夢夢也非常親切，也是第1個在PTT上大方談論女優這職業的女孩，所以2個女生她都非常欣賞，2人都也在精進自己，她會向她們學習，對於「台灣第一AV女優」這封號，她自己也很難抉擇。