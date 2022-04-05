央行學者副總裁陳南光又投書坊間雜誌，這次他的議題更國際、更具新聞時效：俄烏戰爭引發的國際對俄羅斯的全面制裁。陳南光就其中針對俄羅斯央行的制裁，認為是「極具特色的一步」，經他的學術研究發現，俄羅斯央行一直很有「備戰」觀念，及早建立防火牆，有次序推動「去美元化」，分散龐大外匯資產及黃金的管理，以降低可能面臨制裁而產生的損失。

陳南光指出，俄羅斯央行的外匯準備與黃金規模相當大，自2014年起按季公布持有各幣別資產佔外匯準備與黃金比重以及存放地點資料，在與西方長期對峙之下，俄羅斯央行仍然按時公布這些資料，顯然並不認為這是機密資料或有國安疑慮。近年俄羅斯外匯存底資產組合大幅改變，與其他國家央行與國際機構往來也更為密切。

台灣的外匯存底，截至2022年2月總金額為5,499.94億美元，在國際間排名前位。陳南光指出，我國央行至今未公開所持有外匯準備各幣別比重以及存放地點資料，原則上，朝向更透明、公開的外匯資產管理，讓公眾都能了解並監督，應是央行努力的方向。

篇名為《金融制裁下俄羅斯央行的困境》上、下的兩篇長達7千字的文章，刊登在剛發行的4月號《台灣銀行家》雜誌裡。陳南光在文中提醒，跨國金融網絡越來越綿密，全球金融市場的高度整合，金融制裁會極快速顯著產生效果，一旦引發金融戰（Financial warfare）的威力，比以往任何時候都更加強大。俄烏戰事讓世人警覺，全球經濟環境劇變與地緣政治不確定性高，我國央行維持金融穩定的能力高再提高，並強化我國金融體系面對國內外衝擊下的韌性。

尤其，陳南光強調，針對一國央行的制裁更足以引發匯率危機與銀行擠兌，並癱瘓央行提供金融機構與市場流動性的能力，進而引發全面性的金融崩潰。實際上，此次俄羅斯央行面臨的國際制裁及盧布危機，讓中國感到驚駭，陳南光說，即使中國擁有大量外匯準備，須考量一旦試圖以武力入侵台灣，要如何抵禦歐美各國的制裁壓力。

2022年1月中國擁有3.4兆美元的外匯準備與黃金，其中大部分外匯準備(約2.27兆美元)存放在歐美管轄區內；黃金則與俄羅斯相同，全部置於本國境內。且與俄羅斯相似，中國已進行「去美元化」一段時間；不同的是，中國「去美元化」是基於更大的企圖：推動人民幣國際化與挑戰美元全球性貨幣主導地位，並藉由行動支付推動數位人民幣在境內甚或跨境零售支付的使用，提升人民幣在國際貨幣體系中的重要性。陳南光說，我國央行亦應對數位人民幣可能外溢到台灣的問題，及早研究。