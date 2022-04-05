南韓女神孫藝真、男神玄彬因拍攝韓劇《愛的迫降》結緣，交往近2年修成正果，日前在首爾華克山莊酒店舉行世紀婚禮，婚禮現場眾星雲集，吸引全球粉絲關注。孫藝真升格人妻後昨(4)日首度在社群平台發聲，悄悄現身大咖星友宋允兒的IG帳號留言，短短一句話引粉絲暴動祝福。

玄彬、孫藝真因在2018年《極智對決》合作結緣，更因《愛的迫降》擦出熱戀火花，相戀1年多後發布結婚聲明，並於上(3)月31日在有「最美飯店」稱譽的華克山莊（Walkerhill）內的「Aston House」舉辦世紀婚禮，就連許多海內外的藝人也都轉貼婚紗照獻上祝福；而婚禮上更是從賓客、菜色到丟捧花，每一個細節都掀起新聞話題。

宋允兒主演韓劇《櫥窗：女王之家》創下超高收視，也是孫藝珍的大咖巨星好友，她昨(4)日在IG甜蜜發文寫道：「每天每天都為了你」，並PO出替兒子準備的料理照，畫面中從炒飯、辣炒年糕、義大利麵到炸熱狗棒都是宋允兒親自下廚操刀，看起來營養又美味可口；而這手好廚藝竟意外釣出新婚的孫藝真留言說：「好想吃姊姊做的菜唷」，並俏皮附上愛心的表情符號，對女神前輩一番撒嬌；由於這是她升格人妻之後首度在社群發聲，短短幾個字就吸引數千名粉絲朝聖按讚，眾多網友在她的留言下祝福「新婚愉快」，同時也開玩笑催促她更新新婚近況。

粉絲苦等新婚的孫藝真的消息，沒想到被宋允兒一篇下廚文釣出來了。（圖／取自宋允兒IG）

玄彬與孫藝真的世紀婚禮備受關注，近日有到場的賓客陸續曝光婚禮影片，只見現場布滿浪漫紫粉色玫瑰花海，用華麗水晶燈裝飾，在親朋好友見證下，孫藝真爸爸穿著帥氣西裝搭配紅色領帶，牽著女兒的手緩緩走入會場，將她交給女婿玄彬，現場氣氛溫馨甜蜜，孫藝真也在此刻流下幸福眼淚，兩人在眾人見證祝福下交換戒指，誓言成為夫妻，有如韓劇浪漫情節在真實人生上演，甜度爆表羨煞在場所有人。

此外，孫藝真與玄彬的世紀婚禮結束後，有到場的親友曬出婚禮送的伴手禮，內容物為兩人的代言產品TOM FORD香水，以及Vanav的Rolling Up美容儀，另外，他們還親自購買法國頂級水晶品牌巴卡拉（Baccarat）的2個圓型透明酒杯，該組酒杯在官網販賣價近新台幣1萬元，若以200名賓客計算，光伴手禮就花費約新台幣200萬元，可見兩人對婚禮以及親友的重視，光伴手禮就配稱得上「世紀婚禮」四字。