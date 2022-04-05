本土疫情急遽升溫，富邦金控在連續假期收假前實施「員工快篩健康回報機制」，包括富邦金控以及各子公司符合風險分級標準的同仁、清潔員及保全人員，已於今日透過快篩方式監測相關同仁健康，結果是「健康情況無虞」，期望透過收假前的快篩監測，來嚴防群聚感染的風險。

富邦金暨旗下子公司自2021年5月至今，持續實施多項防疫措施，包含居家上班、六個梯次分流上班、管制訪客等，因應Omicron具高度傳染力，富邦金已監督公司各項防疫措施之有效落實，並針對公司場域出現確診者訂有標準應變措施，以快速通報、匡列及處置。

由於壽險工作接觸人群機會較多，富邦人壽依照業務營運的需要，採取更為嚴格的防疫因應措施，針對未完整接種兩劑疫苗的同仁，除了出示3日內快篩陰性證明者外，自明(6日)起內勤同仁居家上班2週、外勤業務員暫不進辦公室。

新光人壽則鼓勵分流上班、居家辦公申請制，若遇有同仁與確診者足跡重疊，除補助快篩費用及辦公區域環境消毒外，可優先申請居家辦公。