無須加油、免繳燃料稅，讓電動車近年受到不少購車族的青睞，但有網友上網分享，友人買了特斯拉後，開始出現一些行為，讓他有點不解，好奇「買特斯拉的人是不是覺得高人一等？」

原PO在PTT八卦板發文指出，現在特斯拉數量算是少數車種，自己的朋友自從買特斯拉後，開始會嫌公司冷氣不冷跑去車上吹冷氣，空閒時會看哨兵模式影像以為是紀錄片，甚至還定義一種白色為「特斯拉白」。

朋友出現這些行為讓原PO感到不解，認為比特斯拉貴的車一堆，也沒人這樣做，好奇「是不是買特斯拉的都特別有優越感？是不是覺得高人一等？」

貼文引發網友們討論，有些人認同原PO看法，「是，比拿iPhone還潮」、「電動車中的iPhone」、「國外是為了省錢，台灣是沒錯」、「是，特別是排充電時特別迷人…」、「你就讓他裝，裝膩了他就懶了」、「有一種喇叭叫特斯拉喇叭」、「盤子的愚蠢轉成自傲」、「看他是買3還是買X，3就算了吧」。

但也有網友指原PO太小心眼，「你就嫉妒而已呀，他買了自己喜歡的東西，你在那邊上網酸他見不得人開心」、「他只是愛他的車而已」、「你是不是暗戀人家，那麼注意你同事做啥」、「油車仔都幻想別人有優越感，自卑轉自大」、「的確比T牌優越」、「說買3沒什麼，還一堆人買不起呢」。

還有人解釋，擁有特斯拉已衍生出象徵性意義，「有特斯拉表示有固定車位，還有新大樓才有家庭充電樁，這些東西可是要有一定的身家才有，跟全貸C300差很多，家裡至少2台車以上，真人生勝利」、「車主幾乎可以肯定小康以上」。