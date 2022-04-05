有數十輛捷克陸軍的老式T-72M1型坦克與BVP-1步兵戰車正在運上火，可能將前往烏克蘭。若是為真，這將是首度有北約國家贈予烏克蘭重型裝備。

T-72 M1 坦克很舊，但它也有優勢，就是烏克蘭完全知道如何操作，沒有必要再培訓。BVP-1 也是如此。

BBC報導，捷克國防部長雅娜•切爾諾霍娃(Jana Černochová)在個人推特上相當隱諱的暗示，將會送給烏克蘭必要的軍事裝備，但同時她又說「對不起，我不能告訴你們更多。我只能說，我們不會讓 Z殺手稱心如意！」

Česko dodalo Ukrajině bojová vozidla pěchoty a tanky T-72. Na sociálních sítích to potvrdil lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Jde o dar české armády, na kterém se dohodli spojenci v rámci NATO. pic.twitter.com/LegfbZDDxb — ČT24 (@CT24zive) April 5, 2022

Ex-Soviet Heavy Armored spotted being moved out of Storage and onto Trains today in Czechia, this may be some of the Equipment that the Czech Government had received Approval from Germany to send to Ukraine specifically the BMP-1s, these T-72 MBTs are most likely being sent also. pic.twitter.com/cFD9LjTxVH — OSINTdefender (@sentdefender) April 4, 2022

德國周日報Welt am Sonntag的報導，柏林已經不再反對一家捷克私人軍火商將他們擁有的56輛前東德BMP-1步兵戰車向烏克蘭出口的事宜。這批戰車是當年東德製作，所以私人軍火商若要轉售，還必須得到德國的同意。或許火車上的一部份BMP-1，就是這個捷克公司所代售的。