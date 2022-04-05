有數十輛捷克陸軍的老式T-72M1型坦克與BVP-1步兵戰車正在運上火，可能將前往烏克蘭。若是為真，這將是首度有北約國家贈予烏克蘭重型裝備。

T-72 M1 坦克很舊，但它也有優勢，就是烏克蘭完全知道如何操作，沒有必要再培訓。BVP-1 也是如此。

BBC報導，捷克國防部長雅娜•切爾諾霍娃(Jana Černochová)在個人推特上相當隱諱的暗示，將會送給烏克蘭必要的軍事裝備，但同時她又說「對不起，我不能告訴你們更多。我只能說，我們不會讓 Z殺手稱心如意！」

德國周日報Welt am Sonntag的報導，柏林已經不再反對一家捷克私人軍火商將他們擁有的56輛前東德BMP-1步兵戰車向烏克蘭出口的事宜。這批戰車是當年東德製作，所以私人軍火商若要轉售，還必須得到德國的同意。或許火車上的一部份BMP-1，就是這個捷克公司所代售的。

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