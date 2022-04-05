烏克蘭一名稱號「Charcoal」的女狙擊手消失一個多月後重返抗俄前線，她不僅被譽為民族英雄，還被拿來與前蘇聯傳奇女狙擊手做比較，如今回到部隊抵抗俄軍入侵，長髮飄逸扛著槍的身影也隨之曝光，她向前線的烏軍喊話「一定要打敗這些半獸人」，誓死與這些入侵者戰鬥到底。

每日郵報報導，她於2017年加入海軍陸戰隊，之後長年在烏東地區的頓內茨克和盧干斯克兩地與親俄分裂份子作戰，儘管她的真實身分不明，但已經成為烏克蘭抵禦「戰犯」普丁侵略的象徵。

她在今年1月離開部隊，但僅1個多月後，便回到原隸屬的第35步兵旅；重回戰場後，她發誓要與入侵者奮戰到底，並向同在前線的烏軍喊話，「我們需要把他們都趕出去，他們根本不是人，即便是法西斯主義份子，也沒有這些半獸人這麼卑鄙，我們要打敗他們」。

另外，這名女狙擊手也被人們拿來與前蘇聯傳奇狙擊手柳德米拉．帕夫利琴科（Lyudmila Pavlichenko）做比較，也是一名烏克蘭人，且戰功非常顯赫，在二戰期間狙殺309名納粹份子，被譽為有史以來最成功的女狙擊手，有「死亡之女」和「狙擊女王」之稱。