心跳次數竟與壽命有關！心跳過快過慢都不好，到底每分鐘心跳幾下才正常？有國外研究指出，60下左右是健康的心跳，超過70下可能就有減壽風險，但每分鐘若超過100下，平均壽命恐少活13年。

新竹馬偕醫院心臟血管外科主任蘇上豪在《健康2.0》節目中表示，根據國外的研究，在靜止的狀態下，以1分鐘心跳49下為基準，心跳每增加10下，壽命會減少2歲。研究也發現，壽命較短的老鼠、鳥類，1分鐘心跳多達200下；反之大象、烏龜1分鐘心跳只有19下，則可活到100多歲。

研究分析，每分鐘60下左右是健康的心跳，超過70下以上，可能就有減壽風險，心跳每分鐘70～89下，平均減壽3年6個月；每分鐘90～99下，約減壽8年；若每分鐘超過100下，恐少活13年。

研究也指出，哺乳類動物一生的心跳，總次數基本上相同，但心跳越快的，相對壽命越短，例如貓、狗的心跳每分鐘100下，平均壽命約10多年；鯨魚的心跳每分鐘只有15～20下，則可活到80年以上。

根據衛福部官網衛教資訊，正常成人在休息狀態每分心跳速率為60～100次，大部份的人在60～80次之間，當心臟節律不正常，包括過快、過慢或不規則都稱為心律不整，建議避免菸、酒、濃茶、咖啡，也不要濫用減肥藥或興奮劑，盡量避免高熱量、高油脂、高膽固醇食物，攝取足夠的鎂與鉀，有助於減緩心跳及心肌收縮；此外，養成每日運動的習慣，也可增強心肌功能。