男歡女愛的時候，男生有時為了想拉長「嘿咻」時間，便會用一些方式來延長忍住不「噴發」；有名男子就在網上發文，他表示有次和女友在恩愛時，被調皮的女友「夾了一下」，他有一股想要「噴發」感覺，便請女友講一些奇怪的事情，好讓他轉移注意力，豈料，女友竟說出「我爸爸到現在都會幫我洗澡欸」，不僅讓他性致全無，還瞬間軟桿。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示和現任女友性生活滿「match」，兩人在恩愛的時間大約10至15分鐘，他也提到和女友嘿咻時，都會被女友故意「夾一下」，然後他就會受不了，需要忍住，便向女友要求，要女友說一些奇怪的事情，讓他可以轉移注意力，不要這麼快就結束，殊不知，當女友說「我爸爸到現在都會幫我洗澡欸」，他聽完瞬間軟桿，表示「該怎麼辦」。

文章一出，網友笑翻表示「不小心透露有乾爹了」、「先確定你女友幾歲」、「你是認真的嗎，還是愚人節還沒過完」、「拜託直接分手噁心死了」、「我到底看了什麼」、「原來是Daddy」、「跟她性器合的不是只有你喔」、「她會不會都把你當爸爸」。