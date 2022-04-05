37歲女星周曉涵出演過多部偶像劇，因甜美外表被封為「偶像劇女神」；近期她在偶像劇《機智校園生活》中演高中女老師，高顏值好身材不輸一票嫩妹。周曉涵常在抖音（TikTok）分享日常短片，今(5)日在她凌晨分享的最新影片中，疑似和緋聞男友「蘇熙喆」大玩雙人瑜伽，兩腿被高舉及男方半裸的畫面趣味且曖昧，引發網友熱烈討論，還有人打趣說：「有男友了大家撤退」；其實周曉涵早就談過兩人的關係。

周曉涵常在抖音（TikTok）分享日常短片，今(5)日在她凌晨分享的最新影片中，周曉涵穿著運動內衣和黑色運動褲，雙手緊抓住男性友人小腿，男方則只穿四角褲躺在床上，四肢舉在空中撐著上方的周曉涵，高難度動作讓她忍不住驚慌表情，火辣畫面迅速吸引超過5千名粉絲按讚。

周曉涵與半裸男性友人做雙人瑜伽，男方被猜測是緋聞男友「蘇熙喆」。（圖／取自周曉涵抖音）

網友看了議論紛紛留言：「長得有點像男模蘇熙喆」、「這肯定是男朋友」、「不演了，攤牌了」、「有男友了大家撤退」；事實上，2年前周曉涵就曾說明和蘇熙喆的關係，表示兩人是朋友、也是家人，男方和周爸爸的關係很好。

女神周曉涵有顏值又有演技，當年以無名正妹和逢甲大學校花打開知名度，讓她一出道就備受矚目。周曉涵近年也交出不少戲劇作品，在《兩個爸爸》、《有愛一家人》、《我和我的十七歲》、《必勝大丈夫》都有亮眼表現；近期她在偶像劇《機智校園生活》中飾演高中老師，並和宥勝上演「前未婚夫妻」相愛相殺的歡喜冤家教職生涯。