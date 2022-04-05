在成人界打滾6年的女優吳夢夢，日前接受《BBC中文版》專訪，被冠上「台灣第一AV女優」的稱號，不過看在執導過AV的「網紅推手」圤智雨眼裡，犀利歸納4點後，認為娃娃（翁雨澄）才有資格撐起這個頭銜：「台灣AV女優的演技我只服娃娃。」

圤智雨曾替鄧佳華執導過首部謎片《華根初上》，時常在臉書分享成人界的所見所聞，眼見吳夢夢被《BBC中文版》下標為台灣第一女優，昨（4日）他坦言並不認同，「因為我覺得台灣第一女優另有其人，吳夢夢可能是最懂社群互動的女優，因為她有在玩PTT，也可以是台灣第一個比較公開訪問的女優，但是對於台灣第一這四個字，對她來說太沉重了，壓力也太大了。」

圤智雨進一步分析吳夢夢「不夠漂亮」、「只跟男友拍片」、「曝光度少於孟若羽」、「演技不如娃娃」，認為這4點就足夠證明她不是台灣第一女優，「如果說台灣曝光量最高女優我會說是孟若羽，如果說台灣銷量最高最好的女優我會說是娃娃，如果說台灣最早接受媒體訪問的我會說是吳夢夢，如果說台灣最犧牲小我的女優那我會說是苡若。」

那誰是圤智雨心中的台灣第一女優？他直言「台灣AV女優的演技我只服娃娃，該有的身材或是表現，娃娃都有進化，如果從時間點來看，娃娃她才是當代最早的女優，鏡頭怎麼帶，觀眾要看甚麼她都知道。」

孟若羽看完這篇文章，也在臉書有感而發地表示：「娃娃在AV界很久，不過出名的時間是這兩三年，娃娃也是我見過台灣的AV女優裡面漂亮的，所以台灣女優裡面我喜歡的是娃娃。」至於吳夢夢，她認為是最做自己的女優，也是首位敢在PTT討論女優職業的女孩，最後更謙虛地說會向這兩位看齊，至於台灣第一女優的頭銜，孟若羽直言：「這稱號不是自己冠上的，也是要觀眾認同買單才有這個稱號，那他們兩位誰是『台灣第一AV女優』這件事，我覺得他們兩個都可以呀～～～我真的難以抉擇。」