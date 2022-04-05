國寶級喜劇泰斗顧寶明3月19日清晨因腸胃道出血導致心肺衰竭，不幸辭世，享壽72歲，不少演藝圈友人都曾前往靈堂致哀，不過家屬僅低調辦家祭，並未開放公祭。家屬5日晚間透過果陀劇場公布將於4月24日上午10點30分於福華國際文教會館2樓卓越堂舉行《安可，顧寶明！》 追思會追思會時間。

至於是否開放粉絲入場，果陀劇場表示，因座位有限，會先以家屬親友和「寶哥」電影、電視、劇場圈好友們為優先，確認出席人數後，會再開放給粉絲報名，採線上登記，額滿為止。