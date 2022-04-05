送國寶級喜劇泰斗最後一程！顧寶明追思會時間地點曝光 23:562022/04/05 中時 林淑娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 顧寶明追思會時間地點曝光。（果陀劇場提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國寶級喜劇泰斗顧寶明3月19日清晨因腸胃道出血導致心肺衰竭，不幸辭世，享壽72歲，不少演藝圈友人都曾前往靈堂致哀，不過家屬僅低調辦家祭，並未開放公祭。家屬5日晚間透過果陀劇場公布將於4月24日上午10點30分於福華國際文教會館2樓卓越堂舉行《安可，顧寶明！》 追思會追思會時間。 至於是否開放粉絲入場，果陀劇場表示，因座位有限，會先以家屬親友和「寶哥」電影、電視、劇場圈好友們為優先，確認出席人數後，會再開放給粉絲報名，採線上登記，額滿為止。 終於見到面！太魯閣號傷者今下午會王國材 社評／東航空難檢驗大陸社會文明 #顧寶明 #追思會 #家屬 #國寶級 #喜劇泰斗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東航空難頭七 尋獲第2個黑盒子 04:102022/03/28 焦點新聞 開告警察！警匪追逐釀27歲男中彈腦死 家屬悲討公道 10:202022/04/04 社會 旺報社評》東航空難檢驗大陸社會文明 19:562022/03/30 旺報社評 交部點頭！台鐵首次付懲罰性賠償 給太魯閣號罹難家屬1.5億 12:332022/03/31 生活 太魯閣事故週年追思會 家屬哀思「姐姐搭到壞掉的火車飛上天了」 19:592022/04/02 生活 重返太魯閣號事故現場 408次鳴笛家屬哭喊親人名 11:142022/04/02 生活 蔡進國登山遇難關鍵過程曝光 手機最後訊號停在這時刻 16:102022/03/31 社會 大潭電廠擴大採檢增2員工、2家屬染疫 鄭文燦下午親說明 11:162022/03/28 生活 3歲幼童走失 桃園警細心照顧尋親助返家 14:582022/03/29 社會 和碩前副總裁蔡進國仍失聯 家屬再徵民間好手 盼搶黃金72小時救人 09:252022/03/29 社會 顧寶明喜劇人生 再苦也要修完 04:102022/03/27 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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