Gogoro那斯達克掛牌首日開高 03:062022/04/06 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣電動機車龍頭Gogoro，4日正式完成與公開交易之特殊目的收購公司（SPAC）Poema Global Holdings Corp業務合併，並於5日以股票代碼「GGR」在美國那斯達克（Nasdaq）交易所開始交易，以每股17.59美元開出，一度滑落至14.30美元。 相較之下，Poema Global 4日的收盤價12.74美元。 千座公建充換電站年底達標 下步六都外 半導體龍頭股失神 台股早盤大跌近200點 #Gogoro #那斯達克 #掛牌首 #台灣電動機車 #龍頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 籌資近百億 Gogoro今登美股掛牌 04:102022/04/05 財經焦點 台股基金規模衝兆 元大投信扮要角 04:102022/03/31 產業特刊 國際油價回升 美股早盤開低 道瓊、那指小跌 21:512022/03/30 財經 三星大砍單 Q2電視面板反彈無望 04:102022/03/28 財經要聞 熱火擒國王 東區龍頭成燙手山芋 04:102022/03/30 運動天地 海納百川》龍頭科系翻轉 凸顯台灣教育迷思（徐作聖） 17:022022/03/30 海納百川 《產業》與Poema Global合併 Gogoro5日赴美上市 12:382022/04/01 財經 高息台股基金 錢潮湧現 04:102022/03/30 投資理財 Gogoro與Poema Global合併 5日將在納斯達克開始交易 09:032022/04/01 生活 業界籲 汽機車應訂不同階段目標 04:102022/03/31 財經焦點 兆豐銀信用卡簽帳金額 拚年增12％ 04:102022/03/29 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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