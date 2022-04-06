台灣電動機車龍頭Gogoro，4日正式完成與公開交易之特殊目的收購公司（SPAC）Poema Global Holdings Corp業務合併，並於5日以股票代碼「GGR」在美國那斯達克（Nasdaq）交易所開始交易，以每股17.59美元開出，一度滑落至14.30美元。

相較之下，Poema Global 4日的收盤價12.74美元。