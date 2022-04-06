秘魯總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）5日在首都利馬實施宵禁，試圖平息連日來越演越烈的流血抗爭行動。自從烏俄戰爭開打造成燃料及肥料成本高漲後，秘魯民怨四起，各地抗爭行動至今已邁入第二周，已造成至少4人死亡。秘魯南部大城伊卡（Ica）4日爆發警民衝突，抗爭群眾焚毀高速公路收費站。