秘魯實施宵禁 平息抗爭行動 03:062022/04/06 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 秘魯總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）5日在首都利馬實施宵禁，試圖平息連日來越演越烈的流血抗爭行動。自從烏俄戰爭開打造成燃料及肥料成本高漲後，秘魯民怨四起，各地抗爭行動至今已邁入第二周，已造成至少4人死亡。秘魯南部大城伊卡（Ica）4日爆發警民衝突，抗爭群眾焚毀高速公路收費站。 尼泊爾苦收美國大禮 竹縣擬蓋生命園區 湖口居民嗆抗爭 #抗爭 #秘魯 #實施宵禁 #平息 #伊卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秘魯海灘原油外洩 生物學家忙搶救海鳥 15:022022/01/24 國際 台鐵公司條例急送行政院 工會不滿要抗爭 17:012022/03/01 生活 同意票不足 秘魯總統躲過8個月來第2度彈劾 16:382022/03/29 國際 法國警方逮捕97人 遏止癱瘓首都抗爭 03:322022/02/14 國際 經濟惡化爆民憤示威 斯里蘭卡所有部長辭職 11:112022/04/04 國際 秘魯總統任命新總理 半年來4度換內閣 20:052022/02/09 國際 宜蘭蓮池精舍進香祈福 祈求俄烏戰爭平息 17:552022/03/06 寶島 烏拉圭、厄瓜多出線 32強敲定19隊 04:102022/03/26 運動天地 加拿大警方逮捕170名抗議群眾 並動用胡椒噴霧和眩暈彈 20:582022/02/20 國際 坤輿公司申請鑑界 要求公路總局、縣府排除抗爭路障 15:512022/02/25 社會 陸五礦資源秘魯礦山遭抗議 採礦活動傳驟減 11:302022/02/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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