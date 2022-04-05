網紅郭鬼鬼擁有甜美臉孔與G級魔鬼身材，被網友封為「雪乳戰神」，在IG享有73萬追蹤高人氣。日前她被挖出舊日醜照、肥照，與現在的性感女神外型反差不小，但個性豪放的鬼鬼並不在意，還搞怪發拆掉假髮最後變光頭的Kuso影片；今(5)日她跟進「鼻血口罩」的時事梗，PO出自己流鼻血（其實是番茄醬），身後還掛著一枚仿鼻血的番茄醬口罩，同時不忘露出招牌火辣UU，被網友笑虧：「被自己辣到流鼻血嗎？」

郭鬼鬼今(5)日在IG分享最新搞怪梗圖，畫面中她戴著黑色圓邊帽，身穿開低胸灰色上衣捲起袖子，照例露出胸懷大痣的雪白UU；但只有性感不能滿足鬼鬼，她跟進港星王喜「鼻血口罩」的時事，用番茄醬在兩個鼻孔下方做出「流鼻血」效果，並在左眼下方也塗一道形成「小丑妝」，右手拿著一把藍色道具海皇三叉戟，戟的分岔處吊了一枚「染血」的白色口罩，畫面看似驚悚但其實都是番茄醬（有註明Ketchup）。

鬼鬼寫道：「受污染後的口罩，應立即更換，不能再使用了！落實防疫，確保你我健康。台南市一員郭鬼鬼關心你」，這「台南市一員」也在玩諧音幽默；網友看了讚：「好美又迷人」、「很美」、「阿鬼太有才了(大笑)我快受不了了」、「我懷疑阿鬼在嘴人但我沒有證據」、「這張照片太明顯在諷刺誰了」、「番茄鼻血的鬼鬼」、「好像喪屍片」、「那個量我嚇到了」、「你的臉多可愛」、「這個是被自己辣到噴鼻血的概念嗎？」、「真的是老皮慧？(笑)」、「像mc來了」、「好辣的鬼鬼」、「可愛女神」、「好嘴」，3小時獲3千多人點讚。

郭鬼鬼近日分享自己從醜小鴨變天鵝的過程，曬出從幼稚園、國中、還有4年前的變化紀錄，她坦言自己原本是黑肉底、嬰兒肥，透過不斷瘦身才晉身到女神地位：「除了戒掉飲料、不吃任何醬，不吃蔥薑蒜、香菜。每天凌晨『穿雨衣跑操場1600公尺』整整一個月只喝水、喝寒天」，但後遺症就是導致胃穿孔，還因此留下了胃痛後遺症；她還用後遺症「髮量減少」當理由大玩剝假髮變光頭的搞怪影片，笑翻所有網友。