烏克蘭總統澤倫斯基通過視訊，在紐約聯合國安理會上發表講話，他提到布查鎮(Bucha)的慘況，以幾年前肆虐的IS恐怖份子來形容俄軍。呼籲聯合國要出面維護和平。

澤倫斯基表示，他才從剛被收復的布查鎮回來，看到許多平民慘死，俄羅斯軍隊搜查並故意殺害任何試圖幫助自己國家的烏克蘭人，許多人死狀淒慘。澤倫斯基說「俄羅斯軍隊的行動，與IS等其他恐怖分子沒有什麼不同」。

「他們都是破壞種族和宗教多樣性，然後煽動戰爭，並故意以這樣的方式，迫害與殺死很多普通平民。」

「布查只是一個地方，世界還沒有看到俄羅斯軍隊在烏克蘭其他被佔領的城市和地區做了什麼。」

澤倫斯基說：「我要提醒聯合國，聯合國憲章第1條就是維護和平並確保遵守和平。但是和平在哪裡？聯合國的那些保證在哪裡？」

澤倫斯基繼續說，全世界已經非常清楚地知道，俄羅斯將如何回應這些指控。他們會責怪這個世界對俄羅斯不公平，但只為了為自己的行為辯護。他們的辯詞總是五花八門，有各種各樣的不同版本，以致於無法確定哪一個版本才是真實的。在面對布查的事情，他們甚至說那些死者都是俄軍離開後才出現的。

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「但現在是2022年。我們有各種工具比如衛星照片，我們可以進行全面和透明的調查。」

澤倫斯基表示，他知道俄羅斯在安理會有否決權，這破壞了全球安全架構，使兇逍遙法外。他認為「安理會應該將俄羅斯排除在決定權外，他們作為侵略者和戰爭源頭，必須凍結其權力，這樣他們才不會再阻止安理會的正常職權。」