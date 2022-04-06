電商龍頭亞馬遜加速部署衛星網路，希望盡快追趕上勁敵-穆斯克領軍SpaceX推出的「星鏈 」（Starlink）服務。亞馬遜旗下衛星網路部門古柏計畫（Project Kuiper）近日宣布斥資數十億美元委託三家火箭公司進行83次發射，未來五年內要將數千顆衛星送入軌道。

亞馬遜對於新計畫保密到家，不願透露花費多少錢於發射上頭，僅表示投資金額高達數十億美元。亞馬遜聲稱，此次合約是「史上最大筆商業發射採購」。

古柏計畫合作的三家火箭公司包括：亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos）旗下的藍色起源（Blue Origin） 負責12次發射且可額外追加15次，波音與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）合資企業聯合發射聯盟（ULA）被交付38次發射任務，以及法國公司Arianespace負責18次發射。

2020年，美國聯邦通訊委員會（FCC）批准古柏計畫部署3,236顆寬頻衛星計畫，但要求至少一半須在2026年7月前開始運作，否則將喪失發射權利。古柏計畫表示，與三間火箭公司的合約，有助於他們達到FCC的要求。

古柏計畫迄今尚未將任何衛星送入軌道，但該部門表示今年將發射兩顆原型衛星。