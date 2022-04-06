IC設計龍頭聯發科（2454）近期屢遭降評、下修財務預期，導致股價壓力山大，不僅脫離千金陣營，最新更面臨900元保衛戰，整數關卡岌岌可危，匯豐證券預料，聯發科上半年獲利表現強勁，但同時示警這將是獲利高峰，下半年不確定性高，獲利增長可能開始減速。

以半導體族群兩大龍頭來看，晶圓代工指標台積電股價先前跌勢雖重，近期出現反彈跡象，一度攻上600元大關，氣氛似不再悲觀；相較之下，IC設計箭頭聯發科近期就顯得極為失色，不但股價跌跌不休，還接連遭摩根大通降評，摩根士丹利、瑞穗、匯豐與高盛證券下修股價預期，中信投顧初次納入基本面研究甚至直接給予「中立」投資評等，內外資轉保守態度趨於一致。

匯豐證券預料，聯發科受惠高階5G系統級晶片（SoC）天璣9000改善產品組合、提振銷售動能，首季營運狀況優，動能可望延續至第二季，推斷經營管理階層將維持上次法說會對2022年全年的樂觀論調。

但是，匯豐證券提出，大陸智慧機的需求持續令市場失望，5G SOC單位售價自第二季起面臨巨大壓力的風險大增，且將延續到下半年，強調無法忽視眼前的不確定性。知名分析師郭明錤則發現，大陸主要Android智慧機品牌廠今年來砍單幅度已達原本出貨規畫的20％，這些取消掉的智慧機訂單中，有高達七成採用聯發科晶片；進一步觀察消費信心低落，未來幾個月或再出現新一輪砍單。

外資估計，聯發科經過2020、2021年獲利大增77％與171％，鑒於上述風險，並考慮5G智慧機產品循環2022年觸頂，不僅營收與毛利率難重現過去兩年好光景，2022年獲利成長恐只有5％，2023年更可能轉年減1％。