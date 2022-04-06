台股上市櫃企業2021年財報於3月底公告完畢，緊接著清明連假後好戲登台，權值王台積電（2330）已公告14日將召開法說會，外資圈提前啟動備戰，針對庫存狀況、需求展望祭出最新提問。

台積電法說會登場在即，繼瑞銀證券提出首季成績單預測與第二季展望，看好第二季營收將季增4～5％、毛利率上揚至55.5％後；摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻緊接著提出，台積電第二季展望可望超越市場預期，最有可能的情境是：營收季增幅度介於4～6％、單季毛利率55％。

摩根士丹利證券針對台積電第二季財測，提出三項情境：一、營收季增0～3％、毛利率約53％；二、營收季增4～6％、毛利率約55％；三、營收季增7～9％、毛利率約57％。其中，以第二種情況發生機率最高，假設成真，可望加持台積電股價上揚3～5％。

大摩說明，儘管台積電看到智慧機、PC、電視等領域需求弱化，但很可能維持2022年全年財測，畢竟台積電N3e製程進度優於預期、先進製程市占擴張，加上蘋果自行設計提供長線成長動能，就算半導體循環出現疑慮，強調台積電依然是族群投資首選。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞提出，台積電法說會上關注的焦點有：一、目前產業庫存情況與循環看法。二、下半年的需求續航力。三、台積電定價策略。四、設備交期、擴張進度與全年資本支出計畫。五、3奈米製程投產與面臨競爭。六、先進與成熟製程晶圓代工的供需展望。