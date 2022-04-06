迎接一年一度母親節，你準備好寵愛媽咪的禮物了嗎？微風各館推出一系列母親節特惠活動，檔期期間搭配微風積點禮遇會員專屬酬賓點數回饋、來店禮、滿額禮、尊榮禮，以及銀行禮等多項優惠，讓大家買到最優最超值的母親節好禮。

【微風廣場舉辦特別活動 用超值好禮表達愛媽咪的心意】

微風廣場主打珠寶名錶，讓氣質典雅的珠寶飾品，襯托出媽媽的優雅。諸多高級珠寶品牌如：Cartier、PIAGET、BOUCHERON、BUCCELLATI、FRED等，皆推出新品，無論是簡約細緻、亮麗搶眼，還是不敗經典百搭款都可挑選，幫媽媽度過一個美麗動人的母親節。

如果想準備化妝品禮物，4/7(四)至4/20(三)期間，還有化妝品/保養品專櫃，當日單筆消費滿3,000元贈3000點會員點數的優惠。活動期間憑微風積點禮遇會員資格，當日累計消費達10,000元以上，還可以到6樓贈獎處或微風廣場臉書粉絲專頁登記拍攝韓式證件照拍攝，由微風女神「宋蘋恩」為你提供專業彩妝服務。

BVLGARI B.zero11 Mini 18K玫瑰金項鍊(左上)、Cartier AGRAFE玫瑰金鑽石戒指(左下)、PIAGET Possession系列珍珠母貝紅寶石腕錶(右圖)均為新品上市，成為母親節最細緻典雅獻禮。(圖：微風提供)

【微風各館推出消費回饋 寵愛媽咪就來微風購物】

微風信義、微風松高、微風南山4/7(四)-5/8(日)活動期間於各館當日單筆消費達指定門檻滿：高級珠寶/手錶/3C產品滿30,000元贈10000點；國際精品滿10,000元贈10000點；國際名品/流行名品/服飾/家居滿5,000元贈5000點(微風松高時尚家居滿10,000元贈5000點)；流行運動/化妝品/香氛保養/微風atré(不含餐飲)及微風松高全館(不含H&M、餐飲、部分櫃位)滿3,000贈3000點。

微風信義引進保養與香氛系列組，分別有微風獨家diptyque 2022限量蒂姆沃克杜桑攝影集(左上)、BIOEFFECT璀璨極光限定版(左下)、SELECT Maison Crivelli千鹽玫瑰淡香精(右圖)，為自己與媽咪找到最合適的味道。(圖：微風提供)

2022年春夏從服裝到包款配件，眾多精品推出五彩繽紛的服飾、包款，入手一系列熱力四射的色彩，打造獨特風格。保養則以緊緻、修護、保濕款下手，微風南山、微風松高、微風信義推出多款保濕組合，幫你顧好媽媽的面子，微風信義更引進全新專業護膚品牌-BIOEFFECT。香氣就交給微風信義香氛一條街，在這裡絕對能找到最適合的味道。

微風南山多款輕奢華禮品任你挑選，Off-White™ Monogram印花丹寧漁夫帽(左)、alexanderwang Maquess水鑽logo緞面包(中)、GENTLE MONSTER BURTY (右)都能在館內挑到。(圖：微風提供)

除豐富點數回饋活動外，各館餐廳也推出精緻下午茶套餐，微風廣場與微風南京Trine&Zen便推出「寵愛媽咪下午茶雙人餐」，擁有達克瓦茲、可麗露、瑪德蓮等精緻甜點，搭配鮪魚起司圓法、惡魔蛋三明治等鹹點，讓媽咪享受優雅的下午茶時光。微風南山MIRAWAN的精緻下午茶套餐，由乳酪蛋糕、馬卡龍、莓果醬草莓慕斯、鄉村手切豬肉派組合成的精緻小點，加上主廚精選蛋糕與飲品，趁著母親節帶著媽媽品嚐美食，享受放鬆的午茶時光。

微風推出母親節下午茶套餐，讓媽咪享受美味下午茶時光。左圖為Trine&Zen 寵愛媽咪下午茶雙人餐，右圖為MIRAWAN下午茶套餐。(圖：微風提供)

微風各館母親節檔期消費回饋一覽。(資料：微風提供)

【微風南京獨特水彩創作 親手勾勒母親的模樣】

微風南京4/7(四)至5/8(日)期間全館(微風超市、餐飲、部分品牌除外)滿3,000元贈3000點、1F珠寶滿10,000元贈5000點。微風南京主打「好好放鬆」，不管是全職媽媽還是職業婦女都需要好好休息，感謝母親的辛勞，替她換上一張完美支撐的床或是一張可隨意調整姿勢電動按摩調整床、一套最舒適的寢具組或是能讓媽媽快速鬆一下的按摩椅，都是最佳禮物。只要在4/7(四)-4/16(六)期間，憑微風積點禮遇會員當日累積消費滿5,000元以上還可以報名水彩創作，讓你親手畫出你心裡的母親的模樣。

配合世界地球日，微風信義、微風松高、微風南山力挺綠色經濟，於4/22(五)-4/24(日)期間，在指定櫃位(化妝品/鞋履/雜貨)單筆消費滿3,000元以上，加碼贈300點，鼓勵消費者購買可回收、低汙染、省資源的綠色環保商品。微風南山更特別推出滿額限定抽獎，4/7(四)-5/8(日) 活動期間憑微風積點禮遇會員於微風南山指定專櫃，當日單筆消費滿6,000元，即可獲得抽獎機會乙次；當日單筆消費滿12,000元，則獲得抽獎機會兩次，消費越多，抽中「SAMSUNG好禮」的機會就越高。

另外也提醒大家，手中的振興五倍券即將到期，微風廣場x微風南京推出晚鳥振興優惠折扣商品，千萬別錯過加碼有感的消費機會。

【微風APP享樂券上架拳擊有氧體驗課程 身心紓壓趁現在】

BREEZE REWARDS寵愛會員，4/7(四)-4/20(三)期間微風積點禮遇會員使用Breeze Pay結帳單筆消費滿5,500元，即享200%回饋無上限之外，還可參加線上登記抽25000點。另外在微風APP享樂券獨家上架最夯的【拳擊有氧】體驗課程以及風靡歐美最Chill的運動【Wine Yoga 微醺瑜珈】，趕快替自己、家人報名，來一場身心靈的完美紓壓。