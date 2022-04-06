本土「戲劇男神」陳冠霖有許多忠實粉絲，演技實力精湛，是不少八點檔的御用男主角，出道多年參演作品無數，一度到大陸拍戲，最後還是選擇落腳台灣定居，工作重心也隨家庭改變。近期大陸影片網站bilibili掀起一股懷舊風，其中台灣演員陳冠霖多年前的精緻外貌和演技被大陸網友熱議，稱不紅實在離譜。

這部重新讓陳冠霖在大陸翻紅的作品就是和女星高圓圓合作的《護國良相狄仁傑：風摧邊關》，影片標題寫著「20年前不流行這種長相嗎？」，當時陳冠霖飾演男配匡連海，和劇中師妹高圓圓站在一起絲毫不遜色，古裝劇造型俊秀清冷，即使隔著十幾年都能擄獲粉絲芳心。據悉陳冠霖那時候深陷家暴醜聞，事業一度低谷，到大陸拍戲時口袋裡只有十塊錢，罹患憂鬱症的他氣質正好貼合角色，塑造出獨特的魅力。

他在這之後又接演電視劇《梁山伯與祝英台》裡的馬文才，梁山伯由何潤東飾演，該劇被網友評價：「他的馬文才，讓祝英台多少有點不知好歹了」、「我當時真的覺得祝英台瞎了」、「我小時候也覺得馬文才好帥」

陳冠霖的影片創下兩百多萬的點擊次數，不少網友表達想法「如果他當時沒有選擇回臺灣，未必不會紅起來」、「眼神戲可以算的上是教科書級別的了」、「以前的各種各樣帥哥真的好多，超有辨識度」、「他哭起來特別讓我心動」

有一段時間陳冠霖接戲都演反派，後來漸漸轉為正派角色，他說當時不討喜的人設很常連帶現實生活都被影響，許多觀眾看戲看的太入迷，甚至恐嚇詛咒他的大有人在；有一次他想去買東西，老闆認出他就是電視上的反派因此不賣他。他說不想因為螢幕上的形象影響到兒子，怕兒子因為爸爸的表演被人指指點點，因此毅然拒絕了很多反派戲約，從此開始接演正派角色。