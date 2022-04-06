「孩子教養」總是讓你感到壓力嗎？和孩子一起運動吧！董氏基金會最新調查指出，有18.4％的父母最近三個月「經常/總是」感到壓力；受訪者自評（0～10分）平均壓力分數為5.8分，將近六成的受訪者（58.3％）壓力高於平均數；有親子共同運動習慣的父母，感到快樂的比例明顯高於沒有親子共同運動習慣者。

此調查由董氏基金會與康健人壽於今年2月透過線上問卷進行，參與對象為家有12歲以下孩童之家長，有效樣本共1,148份：董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，調查結果發現，讓家長感到壓力事件前三名依序為「孩子教養」占42.1％、「工作」占40.8％、「經濟」占35.5％，但平均每週與孩子運動天數「三天以上」的家長只有6.7％。此外，44.6％的家長覺得新冠肺炎疫情使「親子運動頻率減少」。

●8成家長認同親子運動能提升家庭幸福感

有83.1％的家長認同親子共同運動有助於增加家庭幸福感；「有」親子共同運動習慣的受訪者對於目前親子關係感到滿意的比例（82.5％），明顯高於「沒有」親子共同運動習慣者（60.9％）。

本次受訪者認為親子共同運動的習慣，有助於親子互動關係：依序為「親密感提升」占73.4％、「聊天時間變多」占67.2％、「信任感提升」占66.8％、「相處時間增加」占66.5％、「維持情緒穩定」占63.9％、「減少爭論次數」占33.7％。

●有規律親子運動者，較感到快樂

葉雅馨表示，董氏基金會連續兩年進行親子運動與情緒相關調查的結果皆顯示，台灣只有將近三至四成的家長和孩子有一起運動的習慣；但是，有規律運動習慣的家長，和孩子一起運動的比例，以及感到快樂的比例，都明顯高於本身沒有規律運動習慣者。建議家長可從自身做起，先建立自己運動紓壓的習慣，就能引起孩子的運動動機，增加親子共同運動的機會。

她也說明，現代孩子易沉迷於手機與網路的使用，網路長時間使用行為常成為親子關係破裂的導火線，建議父母透過親子共同運動來改善，想要嘗試和孩子一起運動的家長，如果不知道如何開始，可以運用董氏基金會華文心理健康網線上資源，像是「邊玩邊跳x親子共動好心情」影音、「親子運動一起來」專欄文章與懶人包…等，以及「親子共動好心情」康健身心電子小冊，趁著清明兒童連假開始和孩子一起運動紓壓，增進親子關係。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，為鼓勵親子建立共同運動紓壓的習慣，康健人壽與董氏基金會於2020年起攜手合作「玩轉動，拋出好心情」親子康健身心計畫，從階段性的調查中證明許多家庭都從親子運動中獲得紓壓。很高興這項計畫全臺已有160所小學與3所幼兒園參與響應，直接影響超過5,300個家庭建立親子運動紓壓的觀念。

除了延續校園推廣活動，第二年透過網路推廣活動讓更多民眾有機會一起加入親子運動紓壓的行列，短短三個月的時間就有超過5千人次參與響應線上活動，累積影響超過上百萬人次。

本文作者:大家健康雜誌編輯部

(本文摘自《大家健康雜誌》2021年3、4月號 第399期)