自閉症、ADHD等注意力不足過動症孩子在社會適應上較辛苦，易累積情緒壓力，導致適應更困難，但運動可調節大腦中的杏仁核（情緒腦），增加情緒調適能力，減少「挑戰常規」的行為。由於特教生的情緒比一般人更強烈，師長要學會溝通方法，使用特定技巧引導，幫助他們克服障礙，才能享受運動刺激大腦、提升認知力、控制力等好處。

自閉症（ASD）與注意力不足過動症（ADHD）是特教生中人數最多的兩大類，因疾病性質不同，引導方式也大相逕庭，家有這兩種特教生的父母們請注意以下提醒。

●自閉症者會自我隔絕 可引導「溝通」、延長運動時間

臺灣師範大學特殊教育中心副研究員潘正宸解釋，自閉症小孩需要固定的生活SOP，並「視覺化」來引導他執行，如果脫離習慣的流程，易憤怒、不肯配合。

與其他特教生一樣，運動對自閉症患者有很大的幫助，所以師長的引導技巧相當重要。潘正宸曾透過訓練使一位20多歲、平常不主動講話的智能障礙及自閉症成人，增加在跑步機上中等運動強度的運動時間。以下是教學方式，也可用在20多歲以下的自閉症青少年、兒童。

首先在沒有任何刺激下，多次測試他獨立在跑步機上的快走時間，有時不到5分鐘就自行停止。之後在住家沙發上，潘老師在小黑板上寫了數字1～10，跟他約定「每當我圈到10（手也做出動作），你可拿到你最喜歡的網球（增強物）來玩。」然後這樣引導：

• 第一次直接圈「10」，給他網球（他可立刻玩），等待30秒後，收球。

• 再教學一次，「每當我圈到10，你可拿最喜歡的網球來玩。」

• 從「9」開始圈，隔數秒後再圈「10」，給他網球。依此類推，最後從「1」開始圈到「10」再給球玩，使其練習等待。

▼注意事項

1. 圈數字的過程，可增加數字間的秒數，並提醒要等待。

2. 等完成教學，再進行跑步機快走任務。依據個案能力，可調整成數字1～20的預先學習引導。進一步引導圈到20，少年才能離開跑步機玩球。

家長可從小目標著手，善用增強物幫孩子累積信心，但增強物不能無止盡或濫用。增強訓練可使自閉症者對於任務的容忍度逐漸提升，達到增加運動量的目的，引導過程中可能因不耐煩，個案會對增強物發出「球！球！」的聲音，這是溝通行為，事實上「一定運動強度的運動量」與「發出聲音來溝通」是實驗目的；也就是說，透過有效的個人化增強系統，是發展自閉症者運動行為的一種方式。

系統性訓練後第九次，個案連續運動達26分鐘，平均每分鐘心跳率125到148。第十次褪除增強系統後，個案自行快走持續超過30分鐘。潘老師強調，善用有效的增強系統，才能使目標行為增加。

自閉症者不易像一般人自主地運動，但運動對其生理上的發展很重要，所以必須由他人來誘導運動。啟端職能治療診所創始人，也是前長庚大學職能治療學系講師吳端文解釋：「自閉症會沉迷在自我的行為裡或自得其樂，不會自行向外探索；如果沒有外界引導，可能已幾十歲仍自我封閉。」

●「小大使」幫助不參與活動的孩子，能增加自閉兒運動機會

吳端文解釋：「一般人以為自閉症者不願與他人建立關係，其實不然。一個看似對操場上的遊戲不感興趣的自閉症孩子，可能是被操場上的喧鬧所淹沒。避免目光接觸的自閉症成年人，可能只是想避免過度刺激或想更專心於談話。固定節奏且重複性的動作（如拍打、搖擺身體等）是一些自閉症患者應對焦慮和不確定性的方式，不是他們對社交不感興趣。

國外某學校曾設立「小大使」來幫助不參與活動的孩子，這增加了自閉症兒童運動的機會，也帶來更好的社交網絡。

據研究，足量的運動可幫助自閉症者減少「挑戰常規」的行為，例如發脾氣不肯配合班級常規，讓他們更願意配合生活中的流程，所以即便引導運動不容易，仍值得師長學習。

●過動兒太好動 注意安全並嘗試不同運動型態

跟自閉症相比，ADHD患者對外界的反應看起來完全相反。潘正宸形容，ADHD兒童可能有過度神化自己的傾向，認為可攀牆、爬樹，像蜘蛛人、超人般飛天遁地，需師長設立安全界線。ADHD有探索外界的特質，可讓他們嘗試不同型態的運動，包括「開放型」與「閉鎖型」運動，以便找到最適合的運動。

「開放型」是指變化較多的運動，如球類、遊戲類運動，需要及時應變後做出反應，其「認知負荷量」較高，可提升認知功能。而「閉鎖型」是指動作型態不斷重複，舉凡跑步、游泳等。每個孩子喜歡的運動不同，建議家長多嘗試，搭配這兩大類的運動讓ADHD孩童交替進行。長期下來，「運動」可幫助他們管理行為。

本文作者:葉語容

(本文摘自《大家健康雜誌》2021年3、4月號 第399期)