我們很多人身體當中，都有塑膠微塵流過我們的靜脈中。這項尋找人類組織中的微塑膠污染物的最新研究的結果，現在感覺起來應該不令人意外。畢竟，地球上幾乎沒有地方可以免於聚合物煙霧的籠罩，從最高的山脈到我們最親密的器官。然而，知道塑膠滲透的就是我們的血液這件事，讓我們新領悟到，有多麼多的塑膠廢棄物已經成為擴大的生態議題。

●分析樣本

阿姆斯特丹自由大學（Vrije Universiteit Amsterdam）與阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam University Medical Center）的研究人員們分析了 22 位健康匿名者的血液樣本，來尋找直徑大於 700 奈米的常見合成聚合物的蹤跡。

在研究團隊非常努力地將儀器免於污染物感染，並為塑膠的背景濃度做測試後，兩種用來辨識粒子的化學組成與質量的不同方法揭曉了，在 17 個樣本之間，有多種塑膠種類的證據。

雖然樣本之間的實際結合上存在差異，但是這些微塑膠包括了常用於衣服及飲用瓶中的聚對苯二甲酸乙二酯（polyethylene terephthalate，PET）；以及常見於汽車零件、地毯、及食物容器中的苯乙烯（styrene）系聚合物。平均下來，每毫升血液中共測出 1.6 微克的塑膠材料，其中最高的濃度超過 7 微克。

由於測試方法上的限制，研究人員們沒辦法精確地細分粒子尺寸。不過，可以肯定的是，接近分析的 700 奈米極限的較小粒子，會比起超過 100 微米的大粒子來得更容易被身體所吸收。

●影響未知

這些到底對我們長期的健康與福祉有什麼影響還並不是很清楚。一方面是，關於這些寄宿在我們細胞間的小塑膠材料會對我們有什麼物化影響，仍有太多未知事項。動物研究暗示說會有些很嚴重的隱憂，但是在人類健康範疇下解讀這些結果一點都不直接。

然而，這個問題將變得越來越大，因為到了 2040 年，進到海洋中的塑膠廢棄物數量會加倍。隨著這些丟棄的鞋子、叉子、麵包袋夾、方向盤以及巧克力包裝分解，更高濃度的微塑膠將逐漸找到進到我們的血液中。

如果這是會成為毒藥的劑量的話，很有可能我們有一天會跨越那個劑量，讓相對無害的微量苯乙烯與 PET，開始對我們細胞的生長方式有些驚人的影響。

阿姆斯特丹自由大學的生態毒理學家迪克·斐哈克教授（Dick Vethaak）說：「我們也知道，一般而言，嬰兒和年幼小朋友對於化學物質與粒子暴露更為脆弱。這令我非常擔心。」

●需進一步研究

請牢記在心，這只是很小量的志願者的樣本而已。因此，這更證明了，由我們的合成世界所產生的塵埃，並未被我們的肺與腸道給完全過濾。

此外，還有關於塑膠在血漿中是否自由漂浮的問題，以及是否會被白血球吞噬的問題。每一種情境都會對粒子如何移動、以及對哪個身體系統衝擊最多造成影響。

接下來，會需要對更大、更多樣化的群組進行更多的研究，來繪製出微塑膠是如何在人體內散播及累積、是在人體哪裡散播及累積、以及我們的身體最後會如何排出它們的。