我對老年的禮讚

我們必須調整我們的生活形態，使黃金時代藏在未來的老年裡，而不藏在過去的青春和天真的時期裡。──林語堂《論老年的來臨》

坐看雲起時

家住靠海的市鎮，喜得未來也是我塵世軀殼成灰飄灑的大海之濱。今年熱暑的額外收穫是幾乎天天有晚霞可看。更喜有友人也愛看海看雲，我們傍晚常去看晚霞絢麗、變幻的演出。

這偉大的演出，自有地球以來何止上億遍了，但每晚都不相同，我總為自己的渺小而禮敬大自然。那一天我們如常去海邊，遠遠的就見西天紅光四射，稍近立刻被眼前的一幕震住了！金燦、豔紅、亮青、炫黃的雲舖灑在無限的天邊，像巨神在穹蒼繪的畫，人不能及。

何等的華麗！何等的璀璨！何等的偉大！海邊已佇立了不少人，其中年輕者驚喜歡呼跳躍，暑假回來的女兒在一旁猛拍照直說太好運了，趕上這一場從來沒見過的晚霞。後來才知那天是大暑，火燒雲！

雲海夕照彩霞，相看兩不厭

我對雲百看不厭，搭機時總愛靠窗座位。曾見過多少次幻化成各式景象的雲，比什麼超寫實的圖像更不可思議。更難忘今生所看過各種雲的異象，有的詭譎凶險、有的美如仙境。

有次清晨在花蓮海邊，遠方平靜的海面漸漸有雲形成。忽然想起年輕時讀過王維的「行到水窮處，坐看雲起時」，這「起」字和張九齡的「海上生明月」的「生」字簡直是神來之筆。我悠閒地坐在海邊，那年我八十歲、退休十五年，生命中重大的事都已經過、都已放下，正熱中我喜愛的繪畫，耕耘我自己的生活。欣賞著海上愈聚愈多的雲，形成一排像是趕著去做什麼的人群。

忽然又聯想到「坐看雲起時」的前句：「行到水窮處」，覺得八十年人生真的已經行到水窮處了。這「窮」字用得真好，窮不是絕，只是少。八十仍然活着，但未來的歲月一定是少。一路行來經歷過多少風景啊，無論什麼樣的生活都算是「豐富之旅」（有部很好的電影也譯成這個名字）吧！

以前老師講解這句詩時，記得是說作者寓勵志之意在內，激勵人在遇到絕境時，一定會有生機。就像「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」一樣，在困境中不要失望喪志。但在八十歲的我想來，這是老後心境的寫照。

看他後句「偶然值林叟，談笑無還期」，你不必趕着去上班，也不必催着孩子去上學，偶然碰到一個認識的人，何妨開懷暢談，什麼時候回去都行，因為你已經沒有什麼責任了。

行過人生長路，體悟柳暗花明

今生行過那麼長的路，你知道路上的櫻花不能變成桃花、小草不能長成大樹，你欣賞它們，但不能改變它們。你知道人性也是一樣，欣賞可以、改變不行，於是心胸變得更開闊了。

你走過的路那麼長，有時是風風雨雨，有時是風和日麗；有時是崎嶇難行，有時平暢無阻，而你都走過來了。於是你更有勇氣走下去，從山窮到水盡，在能看見雲起時快樂盡情地欣賞，有一天看不見時也了無遺憾。

能有「坐看雲起時」的心，這心還是年輕的，有時還是可愛的童心。H說她有位長輩八十歲了，有次一起過馬路時，見一位長者彎腰駝背，小步小步慢行。她的長輩揚聲説：「希望我老的時候，走路不要像他！」

韓愈有一首詩《盆池》之一：「老翁真箇似童兒，汲水埋盆作小池。一夜青蛙鳴到曉，恰如方口釣魚時。」古人也有老天真呢。

八十五歲的我坐看雲起時的心是悠閒的、平靜的、愉悅的，也是好奇的。對今天的雲會有什麼演出而好奇，對人間還有好奇。我就好奇未來機器人和人類如何共處？相愛？戰爭？真好玩！至於「笑看雲起時」，那就是我的私密心境了。

(本文摘自《九十挺立，繼續舞向終點》/天下生活出版)

【內容簡介】這是一本希望每個人都能無憂地迎接晚年的智慧之書。

她用二十五年退休生活 × 一個人獨居實踐，得到的人生禮物：「最理想的老後」──正是活在當下、獨立自主、找回自己！

學校教育沒教我們如何安度晚年，也沒教我們如何善待年邁的父母，本書正是為了上述目的而生。從書中真實的銀髮族故事，逐漸步入中老年的朋友，能夠知曉自己該如何活到老，而且活得好！同時將這份知識產生的力量，應用到身邊年長的親友身上。

如果我們幸運就會活到老，誰也逃不掉；先窺視一下老後的生活，才不會慌張。

現年九十歲的樂茝軍（薇薇夫人）絲毫不顯老態，不止耳聰目明、身手敏捷，喜愛讀書、繪畫、欣賞電影，寫得一手好字，同時精通時下3C產品，一個人獨居，從不倚賴晚輩。誠如林懷民所說：「她活出了銀髮閃爍的美麗新境界」。

薇薇夫人示範了如何在悠悠歲月中照顧自己的身心靈，過著自備快樂，無入而不自得的晚年。也願每位讀者，在每個往後的日子，都能以書中的方法──就此翩然起舞，實踐生之喜悅。

【作者簡介】樂茝軍（薇薇夫人）

從小恨算術、親國文、愛爬樹、和男生玩泥巴打仗，常替同學寫作文交換對方做算術題。雖然父親男女平等的觀念，不著痕跡地進入自身觀念裡，但從不是一位「女權運動者」。而到了結婚生育子女，家庭主婦身兼職業婦女也不覺委屈，喜歡由家人相處當中，學習如何處理人際關係。

年少時不能忘情文字，在零碎時間中偷空投稿。從退稿到被接受，再遇見貴人賞識。有幸生在報紙興盛的時代，在《聯合報》寫文章時還不知「專欄」為何物，很快有了很多讀者。當時主編為專欄取名「薇薇夫人」，一開始刊登時，竟有人詢問衣服上沾了醬油該如何處理！漸漸地內容才與讀者談到家人、情感、社會。身為專欄作家，積極地請教專家，做讀者的橋樑；努力讀相關的書，和讀者一起成長。

九十歲決定停筆，享受讀書，看影劇的快樂生活，發現其中也有很多可學習的道理，真是「游於藝，學而時習之」。如此充實簡約的生活，是晚年的幸福！