近期因全球晶片短缺導致半導體業人力需求龐大，大廠紛紛調薪搶人才，其中台積電傳出4月將調薪傳8％，董事長劉德音更表示，每年4月都會進行年度例行性調薪，今年會讓大家都很開心。一名網友發文指出，劉董事長最近說台積電4月的調薪幅度，大家一定會很滿意，但為何薪水那麼好仍有不少人離職，引發其他網友熱議，有人直言錢到那時已經不重要了，健康比錢更重要。

原PO在《PTT》發文指出，他的高中同學先前離開台積電後，看到4月調薪幅度較高新聞，好像有些後悔放棄了優渥工作，他好奇尋問大家，為何台積電薪水那麼好，卻還一堆人離職？

網友紛紛表示，「11、12點下班隔天6點跟國外開會，我朋友姐夫是這樣 老婆受不了」、「生活品質很差，不然為何老外做不起來？」、「 有錢沒生活，當過半導體製造廠工程師就懂」、「很操，新同事碩士畢業去2年肝指數上升很多」、「完全無法理解只有工作跟睡覺的生活」、「用命換的你是能待多久」、「裡面的想出來，外面的想進去，離職時到七廠人資辦理，真的是要排隊」、「要不要去台積電就是錢/生活的選擇而已」、「因為台積電實際上跟外商比起來給的不算高薪又血汗」。

更有網友透露自己的妹夫只做到3月底離職，而且做到要去看身心科壓力很大；還有人說同事有個客戶是台積電離職去做娃娃機台主，問為何離職他則回答說生命很重要。

不過台積電優渥的薪資及福利，仍吸引許多人搶破頭，台積電2022年預計招募超過8000名新進員工，其中碩士畢業新進工程師平均年薪上看200萬元。