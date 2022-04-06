啦啦隊常常要在開場前熱舞帶動氣氛，總是給人年輕、漂亮又陽光的形象，身為職棒富邦悍將和職籃富邦勇士啦啦隊Fubon Angels成員之一的游游（游涵君），念逢甲大學時就因亮眼外型被鄉民封「逢甲林志玲」。不過，今（5日）她公開一張肚子有游泳圈的照片，直呼「要來減肥了」，引起熱議。

游游稍早之前在IG上傳一張照片，畫面中，她留著棕色長捲髮，一臉無辜地吃著餅乾，由於上半身僅穿粉色小可愛，還隱約露出深邃的事業線，不過仔細一瞧，發現游游有雙下巴，更誇張的是，肚子還被擠出一坨油膩的腰間肉，跟以往在球場上的苗條形象頗有出入。

游游也自虧：「我也是覺得很神奇，才三個月怎麼可以這樣。」她說每年身體都會有變胖又變瘦的循環，但不會因為被說胖而控制飲食，同時傳達「沒有人有權利干涉別人的身體」、「該花心力在無法取代的事情上」、「自己的永遠都是最好的」等觀念，認為瘦身就要發自內心，坦言：「我被昨天的制服照嚇爛！要來減肥了！！！」

許多網友看到游游的肉肉照，忍不住驚呼：「妳的肚子呀」、「麵包超人要變成吐司超人了」、「雙下巴是什麼一回事」，但更多人覺得這樣才真實，紛紛讚美：「微肉才是王道」、「這叫可愛」、「還是這麼美嘎」。