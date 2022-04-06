俄羅斯富豪寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）代表俄羅斯與烏克蘭官員進行談判，被外界視為俄烏之間的橋樑，甚至還傳烏克蘭總統澤倫斯基為他說情，請求拜登不要制裁他；對於阿布拉莫維奇何德何能扮演兩國間的要角，專家分析，普丁可能在為以後的戰爭賠償做準備，要求阿布拉莫維奇自掏腰包幫忙賠償。

綜合外媒報導，俄烏戰火對阿布莫拉維奇而言是一場大災難，受到歐盟、英國的制裁，被迫出售切爾西足球俱樂部，以及數十億美元資產蒸發，「所以他非常期待看到和平的到來」。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，阿布拉莫維奇從戰爭開始，便一直在為和平努力，在外交上貢獻良多；克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也證實，雖然阿布拉莫維奇不是代表團正式成員，但確實參與俄烏之間某些接觸，且有獲得雙方同意。

卡內基莫斯科中心的俄羅斯亞太項目負責人陳寒士（Alexander Baunov）認為，阿布拉莫維奇出現在談判桌上有很多可能，其中可能會與重建烏克蘭被俄軍毀損的賠償有關，普丁恐會要求他動用私人財產；但對阿布拉莫維奇來說，這也是站在歷史正確一邊的好機會。

商業內幕報導，專家認為阿布拉莫維奇出現在談判桌，不外乎是想挽救它的商業帝國，「現在他正極盡所能解決他的財務問題，透過參與談判已結束這場入侵」。

前俄羅斯能源部副部長米洛夫（Vladimir Milov）表示，他對於資產受制裁打擊感到十分震驚，所以他不支持戰爭，嘗試以停火為目的做點貢獻，「我相信他沒有其他動機，他一直是個極度自私的人，只在乎個人利益」。