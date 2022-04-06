【愛傳媒蔡詩萍專欄】清明連假，最後一天，我們全家三口，與太座姐姐跟她的女兒，五人一部車，大清早開往陽金公路，穿過陽明山國家公園，往位於金山山上的一座基督徒墓園，探望已在天國的岳父岳母。

時光飛快，轉眼岳父走了近四年，岳母亦離開要兩年了。青山依舊，白雲變幻，女兒與她的表姊，都說忘記外婆還沒生病前，健康活潑的模樣了。

也難怪，丈母娘一病近十年，剛好是兩個小女孩從兒童轉往青少女的階段，兒童時期的記憶模糊，反倒都記得丈母娘不能說話，安靜躺著，或坐輪椅被我們推著曬太陽的畫面。

我們沒法苛求小孩的記憶，也許，像這樣，帶她們上山，閒談一些往事，輔之以過往的照片，也可在她們的大腦裡，沉澱出一些日後反芻的材料吧！

但往事並不如煙，岳父岳母笑瞇瞇的樣子，岳父口頭禪「沒事，沒事」的神情，一大家子在天母一家老店吃飯的喧嘩，女兒從襁褓，到咿咿呀呀，到會喊外公外婆，到可以滑手機，唸幼稚園，小學，可以在外公外婆面前跳舞唱歌，這一連串，串聯著岳父岳母開心，我們跟著開心的日子與聚會，我怎麼可能輕易忘記呢！

往事並不如煙，但孩子的世界，正在她們的前方，遠方，一段一段的展開，她們只能向前，偶爾才回頭。而我們，人到中年，人到初老，儘管繼續向前，回頭的依戀，卻越來越記憶引力，越來越往事磁吸力了。

也不奇怪吧，過去是我們走過的路，我們的年代我們的地圖，不依戀才叫奇怪的人生吧！

在岳父岳父長眠的墓園裡，我每次來，都要去向一位我年輕時，視之為role model的前輩致敬，高信疆，台灣上世紀七十年代，八十年代，為副刊寫歷史的了不起的文化人。

我大一時，擠在耕莘文教院的禮堂，抬頭望向聚光燈下，英姿勃發的他，在台上侃侃而談，心嚮往之，無限敬仰，每個年代我們都會自我突破，但也都是站在一些role model的肩膀上，才望得更高，走得更遠！

我放了一朵玫瑰，在高信疆的墓碑前。下山的路上，太座告訴我，王羽過世了，享年八十。噢，獨臂刀啊，我唸唸有詞。

六年級生的太座，對王羽有印象，但可能不如王羽的大女兒王馨平那麼深，畢竟，她們的世代更為接近。而我呢，卻還知道王馨平是王羽第一任妻子演員林翠生的，沒辦法，我四年級後段班嘛！

我在陽明山上盤旋而下，只能靠腦海追憶一些關於王羽的片斷，但我心頭嘟囔，今天應該會有一堆四年級五年級的臉書友，追悼王羽吧，我們這兩個世代小時候看電影的大明星啊！

回到家，倒杯啤酒，坐下來，翻翻臉書，果不其然啊，小說家張國立，資深影評人藍祖蔚..都在緬懷王羽，果然都是四五年級生！沒辦法，我們記憶深處，狠狠的DNA啊！

小學時，男生背著一隻手，用另一種手當劍使，大玩鬥劍遊戲，哪一個心中不是「獨臂刀」王羽的狠勁呢！

1967年〈獨臂刀〉奠定了王羽巨星的丰采，與他合作的兩位女星都赫赫有名，焦姣、潘迎紫，尤其潘迎紫，在八十年代中期轉往台灣發展，主演的《神鵰俠侶》、《一代女皇》，經典極了，連很多六年級生都印象深刻。

年輕的王羽確實帥，而且很men，拍武打片的關係吧，使得他充滿陽剛味，但真實世界與電影中的俠士，虛實交錯，讓他也捲入了不少幫派鬥毆砍殺的事件，八十年代他上的新聞版面，常常是社會新聞頭條！

為了悼念我小學時看《獨臂刀》的偶像，回到家裏，我特別在串流平台上，再看了大概第三遍的《武俠》，導演陳可辛毫無疑問是王羽的粉絲，請了王羽在片中飾演現在的功夫片王子甄子丹的父親，一起飆戲的還有金城武、湯唯，以及，我們四五年級生青春期時看邵氏武俠電影，必定有印象的女俠惠英紅，沒錯就是她，她雖然是1960年生，但17歲便擔綱演武俠片，出道非常之早！台灣更多八九年級生對她的印象，怕是2017年的《血觀音》了！

王羽還是王羽，晚年演出的《武俠》裡，殺人不眨眼的霸氣，仍在眉宇之間，輕鬆流轉。

我說，陳可辛必然是王羽的粉絲，因為，每個導演都會在他們的電影裡，向偶像致敬，陳可辛當然也是，他在《武俠》中，安排了兒子甄子丹，自斷一臂，以示不再幫父親殺人的決心，但片尾父子大戰，甄子丹以單臂使刀的打鬥，不就是昔日王羽獨臂刀王的畫面再現嗎！？

怎不看得我連聲叫好呢！

人生如櫻花，總有花開花落的時刻，機會來了要抓住，花該謝時不必惆悵，演員不好當，明星更是難得，然則實際人生，漫漫長途，不是更難演，生老病死，不是更辛苦嗎？

我也漸漸老矣，昔日的獨臂刀王，昔日的副刊明星，俱往矣！

但我謝謝他們，讓我的童年，讓我的青春，洋溢著繽紛與期待，再看一遍老片，再送上一朵玫瑰，再期待新世代的導演演員重新打造老題材新典範，這就是世代的傳承，每一代「老傢伙」的意義吧！

僅以這篇文章，為清明假期畫下一個句點了！明天，又是一個開始呢！

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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