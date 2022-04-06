【愛傳媒簡秀枝專欄】「任何事業都可以平凡，唯有文學不能平凡！」「吃苦，不要有苦相！？」

4月3日受藝術家薛幼春邀請，到長春國賓影城，欣賞《願未央》電影，見識了作家朱西寧（1927-1998）在島嶼寫作中的精彩人生，以及他才氣橫溢的一家人。

電影宣傳中强調該紀錄片是史詩般的電影，朱西寧一家人，確實不凡，包括妻子劉慕沙（1935-2017）、三個女兒朱天文（1956-）、朱天心（1958-）與朱天衣（1960-），甚至孫子輩的謝海盟（1986-），各個才高八斗、出類拔萃，實在令人羨慕。

然而，從紀錄片中也不難發現，縱使他們坐擁滿室書香，但家居擺飾，日常生活。卻非常的普通，不像預期中的明星家庭。該紀錄片，延續「島嶼寫作」系列，把曾活躍當下的文學界精英，完整爬梳整理，留下典範。

朱西寧更特殊的是，他年紀輕輕，就在理想的召喚下，投筆從戎，隨軍來台。經歷了20世紀近現代歷史的紛亂，日本侵華，國共內戰，國民政府遷台，但萬里逐夢的結果是，他所追隨的政黨，不是他想像中的理想，足跡走得越遠，越有受騙上當的感覺。身為軍人，他卻越來越不懂戰爭，越來越厭惡戰爭。

透過朱西寧誠實真誠的視角，讓觀眾去認識、體驗他背後的那個大時代，多少萬里牽徒，顛沛流離之後，齷齰難堪都在其中。而這樣的亂世下，當年熱情青年，透過魚雁往返，留下許多可歌可泣的動人篇章，而兒女私情，成為經典創作的絕佳誘因與起步。

紀錄片中，朱家三姐妹，為了找尋當年父母的身影，全家翻箱倒櫃，尋覓各種影音資料，呈現朱家人對世事人情的觀察、文學創作上的犀利風華，甚至不惜沿著父親的早年軌跡，回到中國大陸探親並拍攝，大江大水，真實生活的呈現，倍見真摯張力。

據了解，當年朱西甯在戰亂中，拋家棄親，隨軍來台，身上只帶著張愛玲的小說集《傳奇》，酷愛文學寫作的朱西寧筆耕不斷，當他發表小說《鐵漿》時，朱西甯特別託人轉贈一本著作，送給張愛玲，沒多久，就收到張愛玲的回信與贈書，書上不但署名給朱西甯，並讚譽他的文筆。朱西甯也因與張愛玲惺惺相惜，因此供養不為世人所容的胡蘭成，留下佳話。

由於台海兩岸對峙，「願未央」見證了「文學最好的時代」，而且還不乏特色，例如，「曾經可以讓這樣一個作家有生命力地完成自己的文學大夢，提攜很多年輕人，鼓勵很多同伴等，讓我們無憂懼地繼續走這條路，」朱家女兒們有感而發。

電影中，也提及兩句話， 「任何事業都可以平凡，唯有文學不能平凡。」，以及「吃苦，不要有苦相！？」

這兩句話，發人深省，不只文學創作，不能平凡，舉凡藝文相關類，像視覺藝術、表演藝術、建築設計、電影舞台劇⋯都是天才的行業，以及接近天才人的專利，靠的是與生俱來的異秉天賦，是那麼地可遇不可求，絕不是「愛拼就會贏」，更不是靠用功、開夜車、拜師學藝，就可達成的高度或境界。

至於「吃苦」，不要有「苦相」，也是智慧之言。佛家語常說，：面對它、接受它、處理它、放下它。如果「吃苦」是逃不掉的，就吃下吧，而且歡喜做甘願受，不要自怨自艾，顯露出一副孬種的樣子，那就很低俗了。

謝謝薛幼春大姐的盛情與美意。以前當學生，喜歡讀朱西寧，現在再看他的紀念片，不只對朱家人的父慈子孝，一家人共同走向創作之路的才華，

表達敬意，更對那個不完美的大時代，因此才子佳人千里寄情，讓愛情填補歲月的不完美，尤其是許多戰火下的姻緣，一生一世，相攜相守，也是令人嘆為觀止。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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