澳洲是全球僅次美國的第二吸毒大國，每年吸掉逾2200億元台幣的毒品，由於當地毒品價格是台灣的3到4倍，毒梟們趨之若鶩、前仆後繼，台灣人更多次在澳洲販運毒品遭逮，有人將毒品綁在身上試圖夾帶，也有人用獨木舟走私，司法機關發現運毒嫌犯有「年輕化」趨勢，連涉世未深的高中生都犯案，「聯合國毒品和犯罪問題辦公室」更曾直接點名台灣人在金三角扮演「重要角色」，販毒問題也讓台灣顏面掃地。

本刊調查，台灣在70、80年代曾是毒品製造國，在國內警方嚴加查緝下，毒品製造地點先後前移到大陸和菲律賓，最終在金三角地帶「發揚光大」，從過去的小型個人工作室演變成全自動化工廠，毒品產量也年年攀升，亞太安毒市場2013年的交易額約4500億元台幣，2019年已飆漲到1兆8000億元，6年間暴增4倍，至今仍不斷增加中。

而國家間有貧富差距，毒品在不同地區的「身價」也是天差地別，每公克的安非他命在「原產地」中南半島的價格換算台幣約約在150元到600元左右，到較遠的菲律賓和台灣等地就可賣到約1200元到4800元，一旦到了澳洲，其價格更是海嘯般增長，最高可飆升到1萬5000元。

由於台灣護照十分便利，可以免簽入境145個目的地，澳洲更給予我國免簽證90天的優待，販毒集團遂利用國人運毒，從2012年開始幾乎每年都有台灣人在澳洲運毒被逮，如今已有35人在澳洲服刑。

2014年有3男1女共4名台灣犯嫌與澳洲人勾結，將市價超過台幣49億元的冰毒藏在獨木舟中，試圖從大陸運到雪梨，最終仍被查獲。（圖／翻攝AFP臉書）

國人運毒手法更是花招百出，2014年有3男1女共4名台灣犯嫌與澳洲人勾結，將市價超過台幣49億元的冰毒藏在獨木舟中，試圖從中國運到雪梨，最終被澳洲聯邦警察署（AFP） 與海關暨國境保護總署（ACBPS）及時查獲，4名台灣人也面臨14年到18年不等的刑期。

2018年4月，19歲的劉姓男子和20歲的郭姓男子將4.5公斤冰毒綁在身上，企圖闖關進入澳洲，2人還分乘不同班機前往，海關驚覺他們身上綁著可疑「帶狀物」，打開才發現是毒品，他們也被判處10年有期徒刑。

資深刑警則透露，運毒集團成員近年不斷「年輕化」，甚至吸收涉世未深的少年犯案，2017年就有2名高中生夾帶市價約台幣6000萬元的安非他命試圖飛到紐西蘭，所幸被在桃園機場就被及時查獲，而這些不法分子擅長利用電競遊戲接近少年，期盼各大遊戲都能增加警語、提醒世人，家長更該時刻注意自家孩子的交友情況，別因一時疏忽而鑄下難以挽回的大錯。

澳洲毒品嚴重氾濫，當地警方「抓到手軟」，但因澳洲毒品價格是附近國家的數倍，仍有許多毒梟前仆後繼走私毒品。（圖／翻攝AFP臉書）

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