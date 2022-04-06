行政院科技部轄下的「財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心」（科政中心）是國家級的科技政策智庫，卻被察覺聘用「假博士」擔任政策組副研究員，該研究員後來轉換到民間生醫公司擔任總經理，因為能力與學歷不符被拆穿，而科技部挨批接到檢舉後卻隱發不揚。

成立於1974年的「行政院國家科學委員會科學技術資料中心」是科政中心的前身，肩負國家級科技智庫功能，一直是台灣學研機構所倚重的科技資訊服務單位，2005 年改制為財團法人後，單位目標是強化學術研究基礎環境，並積極發展科技資訊分析能力，建立科技政策研究的能量，以支援政府科技政策決策。

一名知情人士向本刊踢爆，李女在2009年8月獲聘為副研究員，時任科政中心主任林博文，對内介紹李女畢業於國立中山大學海洋生物研究所博士班，李女順利進入科政中心任職，並相繼擔任四項計畫的主持人。李女於2020年離職後，憑藉著國研院副研究員的頭銜，轉職進入成大醫院團隊所成立的民間生技公司「大員生醫股份有限公司」（大員生醫）擔任總經理一職。據指出，2021年3月大員生醫察覺李女的工作能力不符合學經歷，因而起疑，自行向中山大學追查後發現，李女並無中山大學及海洋生物研究所博士業的任何資料；該公司並將此一訊息主動告知科政中心。

本刊向大員生醫求證，大員生醫證實，李女於109年任職總經理一職，去年五月已離職；至於離職原因是否與假學歷有關？大員生醫僅低調表示，當初由董事會做此決議，不清楚確切離職原因。

根據科技部《聘用人員遴聘及敘薪要點》，副研究員應符合三項資格其中一項，包括曾任科技部助理研究員或併計助理研究員職務四年以上、曾任國內外大學副教授或研究機構的副研究員等相當職務，或是國內外大學或研究院（所）博士學位，並曾從事學術研究或專業工作四年以上。李女博士學歷造假，依法不能聘為副研究員。副研究員為472薪點，換算月薪約5萬8千元，李女任職約11年，期間還擔任四項計畫主持人，據悉，主持費每月約1.5萬至3萬之間，換算下來至少詐領上千萬公帑。

知情人士指控國研院代理院長、科政中心主任林博文獲悉此事後，唯恐東窗事發，擔心被追究當年任用李女任職的行政責任與法律責任，要求科政中心內部封鎖此事不得宣揚。知情人士指出，此舉讓許多同仁不滿，紛紛透過管道查證，首先發現在全國博碩士論文網上，完全查無李女自中山大學海洋生物研究所畢業的任何論文資料。

李女以博士學歷獲聘副研究員，但被知情人士踢爆她持不實畢業證書矇混過關，國研院坦言該員學歷的確造假。(圖／CTWANT合成）

更扯的是，根據李女提供的「國立中山大學博士畢業證書影本」，其證書編號是手寫的「中山博字第2128」，修業期間是手寫的2000年7月至2004年7月，完全不符合一般國內大學畢業證書以及修業期間的常規，該人士近一步說明，一般而言畢業證書編號不會是手寫，且修業期間的常規，我國採用學期制，入學為9月、離校則視論文口試時間而定。

中山大學接受本刊求證時表示，光從畢業證書修業時間四年就拿到本土博士，實屬罕見，科技部本身就是專業學術單位，應該有能力去作判別。中山大學進一步查證後確認李女並非該校博士生，該份畢業證書並非出自校方，並強調該校的畢業證書在學期間、發證日期及證書編號也從未有手寫方式。

律師梁繼澤表示，李女恐涉犯刑法第 214 條「使公務員登載不實」，可處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金，以及刑法339條的詐欺罪，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

國研院代理院長、科政中心主任林博文面對記者求證時，矢口否認隱匿；國研院則透過訊息回應，指去年科政中心接獲相關查詢後即著手查證，確認該員學歷造假後，經與法務人員商討後提出告訴。國研院表示，未來新進人員報到時，除了需提供學歷正本之外，還需提供離職證明正本，國研院並會比對其碩博士論文資料，如為國外學歷，需先經我國駐外單位驗證。另有關本案行政處理疏失究責部份，國研院已提交內部人甄會討論。

立委鄭正鈐則抨擊，一般民間公司對於應徵者的學歷都會查證，且國內大學的學位論文都會收錄在國家圖書館全國博碩士論文系統，科技部連這麼低階的查核工作都沒有做，顯示完全喪失查核機制的功能；科技部掌管國家科技發展政策以及政府科技發展計畫，如果連最基本的查核都做不好，又如何能提升我國學術與產業的國際競爭力。

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