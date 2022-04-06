三月十二日深夜十點十五分，時報周刊CTWant在台北市大安區的某間熱炒店，巧遇《全明星運動會》第三季的紅隊選手徐謀俊，只見這位獲得MVP肯定卻將手指搞到骨折的男狀元，猛夾菜大口大口吞，看他飢餓的程度，可見原本運動細胞就極好的他，進入《全明星》應該是還有被操到。

女神林茉晶穿著灰色的低胸洋裝，彎腰時乳溝立現。（圖／本刊攝影組）

林茉晶坐下準備用餐，眼光瞄向徐謀俊的方向。（圖／本刊攝影組）

不過就在本刊注意這位男狀元的吃相時，餘光瞥見人稱「美腿女神」的林茉晶，竟然跟徐謀俊出現在同桌用餐，身高174公分、腿長106公分的她，身穿低胸洋裝配米色長統靴，加上甜美的五官，很難不多她看兩眼。一桌人開開心心用餐、閒話家常，氣氛相當熱絡。

一小時後一行人吃飽喝足在店門口閒聊並算錢。（圖／本刊攝影組）

散會前徐謀俊與林茉晶及另一位女性友人揮手道別。（圖／本刊攝影組）

只是我們的狀元徐謀俊，和這位女神林茉晶兩人分坐桌子的兩端，用餐期間幾乎沒甚麼互動，本來還期待這對帥哥美女會不會有什麼看頭，沒想到各自吃完餐敘就這樣結束了。十一點出頭，眾人飽餐後走出餐廳，一行人在門口聊天的同時，一邊計算分攤當晚的用餐費用，隨後便揮手道別、各自離去，儘管郎才女貌，但是很可惜火花是零。

徐謀俊在《全明星》中表現優異，還曾獲得MVP。（圖／截自徐謀俊臉書）

林茉晶長相甜美，還擁有吸睛的美胸長腿。（圖／截自林茉晶臉書）

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