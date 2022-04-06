外交部今天清晨發布新聞稿指出，外交部已正式接到美國政府通知，美方將對台灣出售總價值9500萬美元的愛國者專案人員技術協助（Patriot Contractor Technical Assistance）。

外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續落實「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的安全承諾。

外交部表示，這是拜登政府任內第三度，也是今年第二度宣布的對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助台灣即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部強調，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣必須充分展現高度自我防衛的決心，政府將持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，並深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

外交部長吳釗燮3月16日在立法院答詢時即曾預告，美方近期將再有對台軍售宣布。吳釗燮當時表示，台灣的態度一向是防衛要靠自己，購足必要武器，美方依法提供台灣足夠武器，接下來還會有軍售宣布。