國民黨年底的桃園市長選舉人選未定，台北市議員羅智強今(6日)凌晨發出4點最新聲明，強調即日起辭去國民黨副秘書長一職，會尊重國民黨中央最後的提名結果，如果最後獲提名羅智強參選，會全力以赴爭取勝選。消息曝光後，引發政壇關注，資深媒體人趙少康也現身留言給予鼓勵，吸引破千網友按讚。

羅智強參選桃園市長的四點聲明指出，第一，參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變；第二，會尊重國民黨中央最後的提名結果；第三，有部分意見認為他未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，也深自檢討反省，以及第四，即日起辭去國民黨副秘書長一職。

該篇聲明文曝光後，引發大批藍營人物現身留言，其中趙少康表示，「智強辛苦了，國民黨就需要你這樣的戰將，公平的參選機會，人人應得」；羅智強則對此回應，「有趙大哥的鼓勵，信心百倍」。

另外，羅智強也在留言區表示，「唯一的選就是贏」、「刀山火海，荊棘滿布，這不是容易的決定，未來也不是一條輕鬆的路，我需要大家的支持」。而台北市議員徐巧芯留言表示「終於到了解開捆龍鎖的時間」、議員張斯綱說「智強加油，繼續努力」、媒體人羅友志說「好，一路相陪！你取經，我當孫悟空」、藍營台北市議員擬參選人詹為元也說「沒錯，唯一的選項就是贏！！強哥，加油，贏回桃園吧！！！」國民黨副發言人楊植斗「連假剛結束就有好消息，太興奮啦」。

面對同黨的同志跟大批網友湧入留言，羅智強則是回應「回桃園，別無懸念」、「戰鬥的時刻來了」、「鋼盔戴好了」。