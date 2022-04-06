國民黨台北市議員羅智強今日（6）凌晨零時1分在臉書發文，宣布參選桃園市長，並辭去黨副秘書長一職，除表態自己不會脫黨參選，也強調無論用初選、用協調、用民調、用徵召，他都會尊重黨中央最後的提名結果。此消息迅速掀熱議，大批網友湧入大喊「讚」。

羅智強今凌晨零時1分在臉書發表最新四點聲明：第一，參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變；第二，會尊重國民黨中央最後的提名結果；第三，有部分意見認為他未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，他也深自檢討反省；第四，即日起辭去國民黨副秘書長一職。

羅智強也強調，黨中央最後不管用初選、用協調、用民調、用徵召，他都予以都尊重，黨也毋須考慮考慮他的戰場和去處問題，他會全力扮演好輔選角色。至於外界謠傳他會脫黨參選，他認為這是一種傷害黨團結、別有居心的放話，希望適可而止。

此文發出後獲得超過2.2萬個讚、超過2500則留言與超過400次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「讚」、「讚啦！」「讚讚讚」、「終於！只能讚！」另也有網友表示：「終於到了解開捆龍鎖的時間」、「智強辛苦了，國民黨就需要你這樣的戰將，公平的參選機會，人人應得」、「強哥很有guts」、「強哥加油！贏回桃園，勢在必行！」