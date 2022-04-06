國民黨台北市議員羅智強今日（6）凌晨零時1分在臉書發文，宣布參選桃園市長，並辭去黨副秘書長一職，同時強調自己不會脫黨參選，也會尊重黨中央最後的提名結果。對此，媒體人朱凱翔直言「這不是羅智強個人的戰鬥，而是國民黨還有多少存在價值的考驗」，呼籲國民黨必須以公平、公正、公開來展現基本民主素養。

羅智強今日凌晨零時1分在臉書發表最新四點聲明：第一，參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變；第二，會尊重國民黨中央最後的提名結果；第三，有部分意見認為他未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，他也深自檢討反省；第四，即日起辭去國民黨副秘書長一職。

朱凱翔零時14分便在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文道：「終於，羅智強宣布參選桃園市長了！」朱更指出，這不是羅智強個人的戰鬥，而是國民黨還有多少存在價值的考驗，「來場公平公正公開的初選吧！那只是民主的基本而已」。

此文獲得約4000個讚、近200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「大快人心」、「羅智強這樣就對了」、「帥啦！」、「戰神94強」、「如果強哥最後被搓掉了，雖然我不是桃園選民，我也不會再投給國民黨了」、「豁出去了！背水之戰」；也有網友質疑，2022桃園不管誰選，若國民黨沒有贏的話，黨主席如何回應？