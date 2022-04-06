CBA季後賽繼續火熱進行中，昨天廣州與山西進行首輪決勝第三戰，可惜最後以93：114輸球慘遭淘汰，此戰廣州主將「台灣第一控」陳盈駿遭到對手嚴加看管，全場手感不佳，但仍拿下全隊最高的21分、命中2記三分球，山西則靠強納森西蒙斯((Jonathon Simmons)狂轟34分挺進下一輪。

陳盈駿首節仍靠速度優勢屢屢殺入禁區，並要到罰球，次節槍響前還穿過兩人防守獻上壓哨拋投，心臟相當大顆，上半場打完廣州以46：51些微差距落後。第三節陳盈駿仍用182公分矮小身材直闖禁區，還命中1記外線。末節雙方比分拉大，他上場不多，但還是在剩3分鐘時投進第2記外線。

陳盈駿拿下21分2籃板3助攻1抄截1火鍋成績單，投籃命中率33.3%、外線40%、罰球70%(10中7)，場上正負值是-17，洋將利夫(T.J. Leaf)則砍下19分13籃板。山西的部分西蒙斯大殺四方砍下全場最高34分，外帶11籃板，投籃命中率高達52.2%、轟進5記外線，讓廣州吃足苦頭，本土球員張寧貢獻了23分。

此戰吞敗廣州季後賽之旅也畫下句點，陳盈駿無緣率隊繼續往前，不過他本季表現非常亮眼，在季賽出戰35場平均上陣37.9分鐘，場均能貢獻19.4分4.5籃板9.4助攻1.3抄截，失誤僅2.6次，投籃命中率57%、外線41%、罰球81%，入選了年度MVP決選12人名單，並成功奪得聯盟年度第二隊殊榮。