「印度神童」阿南德日前曾點出4月4日及13日是關鍵日，世界將有大災難發生，更點名台灣要提高警覺，一名網友表示，因印度神童沒有明說會發生什麼災難，「4月4日這天大家有遇到什麼大事嗎？」疑問曝光後，不少人認為本土確診數愈來愈高，5日甚至突破200例，感嘆台灣真的發生大事了。

原PO 5日於論壇《Dcard》指出，印度神童不斷更新影片，直指4月4日台灣會有大災難，卻沒有明示是什麼災難，他好奇問「大家有遇到什麼大事嗎？」

貼文曝光後，不少網友歪樓，「災難就是有很多人要準備收假了，心情很不好」、「大災難就是我剛打死三隻惱人的蚊子」、「沒錯他預言對了，我昨天睡過頭，真棒」、「災難就是我昨天打疫苗，睡覺碰到手臂就會痛到跳起來」。

留言中也有不少人認為本土疫情日趨嚴峻，就是印度神童說的災難，「大事真的發生了，台灣的新冠疫情變更嚴重」、「疫情惡化了」、「國內疫情變嚴重了吧！確診數字一天比一天多，5日竟然高達216例」、「5日本土216例確診，確實變糟了，好幾個月以來的高峰，未知數不知道還有多少，表面看似寧靜，實則暗潮洶湧」、「5日本土216；境外65」、「216確診我不知道跟這個有沒有關係」、「大災難就是本土確診數破200例」。

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