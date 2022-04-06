國民黨台北市議員羅智強今日（6）凌晨零時1分在臉書發文，震撼宣布參選桃園市長，並辭去黨副秘書長一職，同時強調自己不會脫黨參選，也會尊重黨中央最後的提名結果。媒體人韋安則指出，近日有自稱羅「好朋友」的偏藍媒體人，一再放話唱衰羅，還批評羅不該把受施壓的談話內容透露出來；對此，他為羅打抱不平，痛批難道羅被家暴、霸凌還不能喊痛嗎？

羅智強近日因參選桃園市長議題，成政壇關注焦點。羅今日凌晨零時1分在臉書發表最新四點聲明：第一，參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變；第二，會尊重國民黨中央最後的提名結果；第三，有部分意見認為他未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，他也深自檢討反省；第四，即日起辭去國民黨副秘書長一職。

關於羅智強所引發的藍營動盪，韋安5日在臉書發文表示，最近有自稱羅「好朋友」的偏藍媒體人，一再放話唱衰羅，還說，羅不應該把受施壓的談話內容透露出來。

針對有自稱親羅人士對媒體放話，韋安直言：「這算什麼『好朋友』？小強被家暴、霸凌，人格毀滅式地言語羞辱，還不能喊『痛』嗎？